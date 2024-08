The Times: Putin ostaa hevosilla ammuksia

Venäjä on väitetysti ostanut Pohjois-Korealta tykistökranaatteja hevosilla, kertoo brittilehti The Times .

Orlovravurit olivat osamaksu tykistöammuksista, joita Venäjä on ostanut Pohjois-Korealta. Kranaattikaupan kokonaisarvo ei ole tiedossa, mutta Etelä-Korean mukaan Venäjä on saanut Pohjois-Korealta miljoonia ammuksia syyskuun 2023 jälkeen.

Osittain Pohjois-Koreasta ostamiensa kranaattien avulla Venäjä on pystynyt pitämään hallussaan tykistöylivoimaa Ukrainassa. Tuliylivoima on yksi keskeisistä syistä sille, miksi Venäjä on kyennyt etenemään Itä-Ukrainassa hitaasti, mutta tasaisesti käytännössä koko alkuvuoden.