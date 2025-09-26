Woltin perustajajäseniin Miki Kuusen ohella kuuluva Juhani Mykkänen kertoo, miten yrityksen historian kenties synkimpänä päivänä kolmannes työntekijöistä sai kuulla työsuhteensa päättyvän.

Kuusi nuorukaista perusti vuonna 2014 startupin, josta kasvoi miljardiyhtiö nimeltä Wolt. Yhtiön tarina on nyt koottu kirjaksi, Woltin tarina – Kuinka kuuden kaverin älyttömästä ideasta kasvoi miljardifirma (Otava, 2025).

Woltin perustajajäseniin kuuluva Juhani Mykkänen kertoo, että yrityksen historian mustin hetki koitti keväällä 2017.

Vuotta aiemmin nostettu rahoitus oli palanut aika nopeasti ja ihmisiä oltiin rekrytoitu liikaa suhteessa siihen, että kasvu hieman sakkasi.

– Istuimme alas ja tajusimme, että jos haluamme pelastaa firman, meidän pitää tarjota kolmasosalle ihmisistä lähtöpaketteja.

Firmassa oli tuolloin 90 työntekijää. Kolmekymmentä heistä sai kutsun keskustelemaan lähtöpaketista.

– Lopulta hain ihmisiä yksitellen työpisteeltään, Mykkänen muistelee.

– Miki joutui kertomaan, että hän on mokannut, me olemme firmana mokanneet, meidän on pakko tarjota lähtöpakettia, olisitko kiinnostunut.

Mykkänen kertoo, että jokainen ymmärsi ja suostui.

– Sen päivän päätteeksi Mikin kanssa kumpikin ehkä vähän itkeskeltiin.

Toisaalta nyt asiaa taakse päin katsoessaan Mykkänen toteaa, että sen päätöksen takia yritys on siinä kunnossa kuin se nyt on.

Wolt työllistää maailmanlaajuisesti yli 15 000 henkilöä yli 30 maassa. Nykyisin se on osa amerikkalaista ruokatilaus- ja toimituspalvelu DoorDashia.

