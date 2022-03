Woltin toimitusjohtaja vastaa, miksei yritys laajentanut Venäjälle – Miki Kuusi kommentoi myös yrityksen arvon pudotusta alle puoleen siitä, kun sen kaupasta kerrottiin

Ruoan kotiinkuljetuspalveluistaan tutuksi tullut suomalainen teknologiayhtiö Wolt ilmoitti viime vuoden marraskuussa yhdysvaltalaisen Doordash-yrityksen ostaneen toimintonsa. Kaupan arvoksi kerrottiin tällöin seitsemän miljardia euroa – tehden siitä samalla yhden Suomen suurimmista yrityskaupoista.

Tämä yrityskauppa toteutetaan kuitenkin kokonaan osakkeilla ja lopullinen kaupan hinta elää siihen asti, kunnes osakkeiden luovutus tapahtuu. Koronapandemia ja epävakaa maailmantilanne on kuitenkin näkynyt voimakkaina heilahteluina pörssissä.

– Emme tehneet kauppaa Doordashin kanssa sen takia, että keskittyisimme siihen mikä hinta sillä hetkellä tai jonkin kuukauden päästä olisi. Kyse oli enemmänkin siitä, miten pystyttäisiin pitkällä aikavälillä rakentamaan paras mahdollinen yritys, Kuusi toteaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

"Koko maailma on aika hermostunut"

Wolt-kaupasta kerrottiin julkisuuteen viime marraskuussa, jolloin sen huima seitsemän miljardin arvo laskettiin senhetkisellä 206 dollarin osakekurssilla. Tämän jälkeen osakekurssi on tullut alas ja nyt yhden osakkeen hinta on 80 dollaria – nykyisellä kurssilla arvoa on siis reippaasti vähemmän.

– Se on hyväksyttävä, että osakkeiden hinnat vaihtelevat. On erilaisia asioita, jotka vaikuttavat arvostuksiin ja tällä hetkellä koko maailma on aika hermostunut.

Venäjä on hankala ympäristö yrittäjälle

Wolt ei ole toistaiseksi toiminut Venäjällä lainkaan. Yksi syy tähän on EU:n tietosuoja-asetuksen venäläinen versio.

– Me olemme arvioineet kaikkialle maailmaan laajentamista. Venäjä on toimintaympäristönä haastava. Venäjällä on esimerkiksi oma GDPR -tyyppinen sääntely, joka vaatisi meiltä raskaita teknologisia. Pelkästään se on jo aika korkea kynnys.

– Sitten kun päälle lisätään poliittista epävarmuutta, korruptiota, niin se on ympäristö josta moni yritys on pitkään harkinnut, että kannattaako sinne mennä. Nyt moni näkee myös riskien realisoituvan.