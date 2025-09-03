Wolt hakee purkua KHO:n ruokalähettipäätökseen

KHO linjasi keväällä, että ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä.

Ruokalähettiyhtiö Wolt hakee purkua korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ruokalähettejä koskevaan ennakkopäätökseen.

KHO teki toukokuussa linjauksen ruokalähettien oikeudellisesta asemasta Suomessa. Päätöksen mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä.

Wolt katsoo, että KHO:n päätöksessä on virheitä sekä lain soveltamisen että menettelyn suhteen.

–  Tuomioistuin esimerkiksi torjui virheellisin perustein Euroopan unionin tuomioistuimen alustatyötä koskevan niin sanotun Yodel-päätöksen merkityksen ja jätti pyytämättä tuomioistuimelta ennakkoratkaisua työaikadirektiivin tulkinnasta. Siksi olemme tehneet päätöksen hakea ratkaisun purkua, yhtiö sanoo tiedotteessa.

Wolt korostaa, että KHO:n päätöksellä voi olla laajoja vaikutuksia alustavälitteiseen työhön ja työn tulevaisuuteen Suomessa monilla eri aloilla.

–  Alustatyön oikeudellinen asema Suomessa jatkuu epäselvänä. Siksi Suomessa tarvitaan selkeää lainsäädäntöä, joka huomioi nykyaikaisen, joustavan ja digitaalisesti välitetyn tavan tehdä työtä.

Ennakkopäätösten purkaminen on harvinaista.

Wolt kertoi jo aiemmin kesällä, että sen lähetit pysyvät toistaiseksi itsenäisinä ammatinharjoittajina, vaikka KHO katsoi lähetit työsuhteisiksi.

