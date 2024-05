Tabu-ohjelman Marjo menehtyi pian kuvausten jälkeen – maailman yleisin ja tappavin syöpä on usein pitkään oireeton

Tyypilliset keuhkosyövän oireet – syöpä voi kasvaa keuhkoissa vuosia ennen ensimmäistäkään

Alkuvaiheessa keuhkosyöpä on oireeton, ja se voi kasvaa tietyissä keuhkojen osissa kookkaaksi ennen kuin siihen liittyy mitään oireita. Siksi keuhkosyöpä löydetään usein vasta sitten, kun alkuperäinen kasvain on jo ehtinyt lähettää etäpesäkkeitä muualle elimistöön.

Ennuste naisilla hieman parempi kuin miehillä

Cleveland Clinicin mukaan pienissä kasvaimissa, jotka eivät ole levinneet imusolmukkeisiin, potilaan eloonjäämisaste on 90 prosenttia potilailla, joiden kasvain on alle yhden sentin.

Jos kasvain on 1–2 senttimetrin kokoinen, on potilaan eloonjäämisprosentti 85. Ja jos kasvaimen koko on 2–3 senttiä, on eloonjäämisprosentti 80.