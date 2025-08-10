Kalle, 47, ei löydä kumppania, koska harrastaa "liikaa" – "Ihmiset suhtautuvat varauksellisesti"

47-vuotias porvoolainen Kalle Laine kokee harrastustensa aiheuttavan ongelmia sinkkumarkkinoilla. Hänellä on niin paljon omia menoja, että monet naiset eivät edes lähde treffeille.

Kalle Laine, 47, kokee jäävänsä deittiapplikaatioissa harrastustensa vangiksi, sillä moni nainen kokee, ettei aktiivisella Kallella ole aikaa parisuhteelle.

Näin ollen Kalle ei välttämättä pääse edes treffeille, koska johtopäätökset Kallesta ja hänen elämäntyylistään tehdään jo Tinderissä tai jossakin muussa treffisovelluksessa.

– Ihmiset suhtautuvat varauksellisesti siihen, jos käytän paljon aikaa harrastukseen, Kalle sanoo Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastissa.

– Pelätään, että eikö toinen ole valmis tekemään kompromisseja, vaikka totta kai olisin valmis tekemään. Kyllähän sitten löydetään aikaa, jos on halua.

Kallen mielestä sovelluksissa on vaikea tutustua, koska ennakkoluulot ja johtopäätökset istuvat niin vahvassa.

Katri Utulan juontamassa Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastissa haastatellaan ihmisiä deittielämän haasteista. Kalle on aktiivinen liikkuja, joka tuntuu olevan monelle sinkkunaiselle ongelma.

Hän kertoo olevansa valmis joustamaan omissa harrastuksissaan, jos samanhenkinen tyyppi osuu kohdalle. Kalle toivoo myös, että voisi kehitellä yhteisiä harrastuksia tulevan kumppanin kanssa.

Tulevalta kumppaniltaan hän ei vaadi yhtä aktiivista liikunnallisuutta.

– Totta kai on ihanaa, jos toinen on liikunnallinen, mutta ennen kaikkea ihastun ihmiseen. Tärkeintä kumppanissa olisi se, että hän ymmärtää sen, miksi liikun niin paljon.

Kalle sanoo viehättyvänsä henkilöistä, joilla on ylipäätään intohimoa jollakin elämän osa-alueella – oli se sitten harrastus tai vaikkapa työ.

Mitä kaikkea Kalle oikein harrastaa ja millaista palautetta hän harrastuksistaan saa? Katso Kallen jakso yllä olevalta videolta.