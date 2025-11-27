



Latukonekuskilta meni hermo, kun "kiimaiset hiihtäjät" rynnivät ladulle Paloheinässä 0:15 Latukonekuski avautui somessa "kiimaisista" hiihtäjistä Julkaistu 27.11.2025 18:32 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Yli-innokkaat hiihtäjät ovat käyneet latukoneen kuljettajan hermoille Helsingissä. Tiimiesimies muistuttaa ulkoilijoita kieltojen noudattamisen tärkeydestä. – Te kiimaiset hiihtäjät!!! Pitäkää katse ylhäällä, ettei Perttiä ja Liisaa satu leukaan, kun kohtaatte latukoneen töissään, kaupungin työntekijän sapekas kirjoitus sosiaalisessa mediassa alkaa. Paloheinässä tänään torstaina töissä urakoinut latukuski harmittelee sitä, että Paloheinässä ei saa työrauhaa, vaikka ihmisiä on informoitu ladun sulkemisesta työn ajaksi.





Paloheinässä levitettiin tykkilunta.

Hän muistuttaa viestissään, että latukuskit eivät voi juurikaan työnsä aikana väistää hiihtäjiä, eli väistäminen jää hiihtäjien tehtäväksi – jos siis ladulle tullaan kiellosta huolimatta.

Somepäivityksen kirjoittanut Pasi Uljas sanoo Helsingin Sanomille, että touhu on jatkunut samanlaisena jo pari vuotta.

"Välillä itseäkin ärsyttää"

MTV Uutisten haastattelema Helsingin liikuntapalvelujen tiimiesihenkilö Mircos Keinanen sanoo ymmärtävänsä latukuskin harmitusta.

– Itse olen 30 vuotta tehnyt latuhommia ja latuja ja kyllä, minua aina välillä itseäkin ärsyttää hirveästi se, että jos me pannaan reitti suljetuksi, ladulle mennään silti.

– Ja sehän aina hidastaa meidän työtämme ja tekee sen paljon vaikeammaksi.

Keinanen tähdentää, että ladun teko ja tasoittaminen vaativat täydellistä keskittymistä.

– Ja sitten jos siinä joutuu varomaan, varsinkin kun peruuttaa ja kaikkea, että ei kukaan ole siellä takana, kaikki energia menee ihmisten varomiseen. Varsinkin kun ihmisiä on paljon, se tekee työstä tosi haastavaa.

Hiihtäjien hinku tekee työn hankalaksi

Läheltä piti -tilanteita Keinanen ei muista latukoneille tapahtuneen, vaikka joskus ihmiset ovat hänen mukaansa kokeneet laduntekijöiden yrittäneen ajaa heidän päälleen.

– Vaikka ei todellakaan ole semmoisia tilanteita ollut.

– Täytyy sanoa ihan oikeasti, että itse kun on levittänyt lunta, ei se ole välillä helppoa, kun ihmisillä on kauhea hinku päästä hiihtämään.

Laduntekijät haluavat kaupunkilaisten parasta

Keinanen muistuttaa vielä, että ladun tekijät haluavat vain kaupunkilaisten parasta eivätkä he kiusallaan ole laduilla välillä silloin kuin muutkin.

– Me yritetään kuitenkin tehdä kuntalaiselle hiihtäjälle hyvää olosuudetta, niin se tekeminenhän vain hidastuu, kun me joudutaan muita ihmisiä koko ajan vaan varomaan.

– Eli jos siellä ei tänäänkään olisi ollut ketään ihmisiä tiellä, työ olisi ollut useamman tunnin aikaisemmin valmis.

Lumen teko lumitykeillä ja latujen laitto aloitettiin Paloheinässä viime viikolla pakkasten aikaan.

Ensi alkuun valmiiksi tuli kilometrin mittainen latu.

Eilen tiistaina lunta alettiin tykittää lisää, jotta latupohjasta saataisiin paksumpi ennen plussakelien ja vesisateiden saapumista.

– Nyt meillä on se toivo, että me saadaan hiihdettyä sitä pientä pätkää pidemmän aikaa.