MTV Uutisten haastattelema Helsingin liikuntapalvelujen tiimiesihenkilö Mircos Keinanen sanoo ymmärtävänsä latukuskin harmitusta.
– Itse olen 30 vuotta tehnyt latuhommia ja latuja ja kyllä, minua aina välillä itseäkin ärsyttää hirveästi se, että jos me pannaan reitti suljetuksi, ladulle mennään silti.
– Ja sehän aina hidastaa meidän työtämme ja tekee sen paljon vaikeammaksi.
Keinanen tähdentää, että ladun teko ja tasoittaminen vaativat täydellistä keskittymistä.
– Ja sitten jos siinä joutuu varomaan, varsinkin kun peruuttaa ja kaikkea, että ei kukaan ole siellä takana, kaikki energia menee ihmisten varomiseen. Varsinkin kun ihmisiä on paljon, se tekee työstä tosi haastavaa.
Hiihtäjien hinku tekee työn hankalaksi
Läheltä piti -tilanteita Keinanen ei muista latukoneille tapahtuneen, vaikka joskus ihmiset ovat hänen mukaansa kokeneet laduntekijöiden yrittäneen ajaa heidän päälleen.
– Vaikka ei todellakaan ole semmoisia tilanteita ollut.
– Täytyy sanoa ihan oikeasti, että itse kun on levittänyt lunta, ei se ole välillä helppoa, kun ihmisillä on kauhea hinku päästä hiihtämään.