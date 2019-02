Talvi on Suomessa katastrofaalista aikaa junille, mutta miksi? Tässä neljä pääsyytä kaaokseen!

Sujuva junaliikenne on usean tahon saumatonta yhteistyötä

Lisääntynyt junaliikenne vaikeuttaa ratojen kunnossapitoa

– Väyläviraston tehtävä on kunnossapidon kautta tuottaa lumen auraustoiminta. Sen lisäksi meidän (Finrail) tehtävänä on pitää huoli, että lumen auraukselle on tilaa. VR:n täytyy pitää omalta osaltaan huoli, että junaliikenteen välissä on tilaa (lumien auraukselle), Järvenpää selventää.