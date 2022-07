Kenen syy on, jos juna on myöhässä? VR vastaa matkustajien valituksiin kaukoliikenteestä

Suurin osa myöhästymisistä on yleensä kymmeniä minuutteja, ja vain muutama prosentti junista myöhästyvät yli puoli tuntia aikataulusta.

Vain viidesosa myöhästymisistä VR:stä johtuvia

– Vain 18-20 prosenttia viivästymisistä on VR:stä johtuvia, ja tällaisia ovat esimerkiksi kaluston viat tai henkilökunnan poikkeusjärjestelyt, kun esimerkiksi häiriötilanteen vuoksi työntekijät eivät ehdi vaihtoyhteyteen, Rantala selittää.

– Ratatyöt pyritään perinteisesti ajoittamaan juhannuksen aikoihin, jolloin radoilla on vähemmän liikennettä. Iso ratatyö ei välttämättä salli juurikaan epäonnistumisia työskentelyn aikana, ja jos työraot pitkittyvät, se aiheuttaa häiriötä junaliikenteelle, kertoo Väyläviraston yksikön päällikkö Jukka Valjakka.

VR vastaa juniin liittyviin moitteisiin

Sosiaalisessa mediassa on valiteltu myöhästymisten lisäksi esimerkiksi junien epäsiisteydestä, ilmastoinnin ja vessojen toimimattomuudesta ja internet-yhteyden hitaudesta.

– Kesäkuussa matkustajamäärät olivat korkeita, mutta valituksia esimerkiksi ilmastoinnin toimivuudesta tuli parisenkymmentä valitusta. Tietenkin yksittäisiä ongelmakohtia on, mutta kokonaisuudessa ilmastoinnin suhteen kesä on mennyt hyvin, hän kertoo.

– Meiltä on toivottu tehokasta ja hyvää nettiyhteyttä, ja tässä meillä on käynnissä mittava projekti, jossa on tarkoitus kehittää junien verkkoyhteyksiä, Rantala toteaa.