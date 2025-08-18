Business Finland aloittaa muutosneuvottelut – 65 työpaikkaa vaakalaudalla

Business Finland aloittaa ensi viikolla muutos- ja yhteistoimintaneuvottelut.

Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 65 ihmisen irtisanomiseen. Ne koskevat koko Business Finlandin henkilöstöä, mutta eivät henkilöstöä, joka on siirtymässä ulkoministeriöön vuodenvaihteessa. Ulkomaantoiminnot integroidaan osaksi ulkoasiainhallintoa ensi vuoden alussa.

Business Finlandin tehtävänä on auttaa yrityksiä uudistumaan ja houkutella investointeja, osaajia ja matkailijoita Suomeen. Neuvottelut ovat seurausta organisaatiouudistuksesta ja valtion tekemistä leikkauksista.

Samalla Business Finland uudistaa strategiaansa. Pääjohtaja Lassi Noposen mukaan Business Finland osallistuu valtionhallinnon säästö- ja tuottavuustoimenpiteisiin samalla, kun se toimii Suomen talouskasvun vipuna.