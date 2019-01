Matkustajamäärä nousi VR:n kaukoliikenteessä – yli 13 miljoonaa junamatkaa

3:52

Video: Kun juna seisoo pimeässä metsässä ja matkustaja raivoaa, on puheliaan konduktöörin aika loistaa – Rauli on kolmannessa polvessa VR:n mies, jolla on vielä edessään työn ikävin puoli