Ministeriö haluaa kieltää riekkojen metsästyksen muualla kuin Ylä-Lapissa

Riekko, vaarantunut
Arkistokuva. Riekkokanta on pienentynyt muualla kuin Ylä-Lapissa. Teerikanta on laskenut, Keski-Suomessa jopa harvinaisen heikolle tasolle.MTV
Julkaistu 18.08.2025 17:48

MTV UUTISET – STT

Maa- ja metsätalousministeriö esittää riekkojen metsästyskieltoa Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Asiasta kertoo ministeriö tiedotteessa.

Metsäkanalintujen kannat vaihtelevat vuosittain, mikä otetaan huomioon metsästysajoissa. Metsästyskausi alkaa 10. syyskuuta.

Riekkokanta on pienentynyt muualla kuin Ylä-Lapissa. Teerikanta on laskenut, Keski-Suomessa jopa harvinaisen heikolle tasolle. Myös pyyn kannat ovat laskeneet, Kymenlaaksossa jopa harvinaisen heikolle tasolle.

Ministeriö esittää rajoituksia myös metson, teeren ja pyyn metsästykselle.

Lisää aiheesta:

Supikoirakannat saatu laskuun tärkeillä lintuvesillä – "Suuri voitto"Metson metsästys sallitaan Uudellamaalla ja Varsinais-SuomessaVesilintujen metsästyskausi käynnistyi: Näiden lajien metsästys on kielletty – listalla äärimmäisen uhanalainen punasotkaMetsäkanalintuja saa metsästää tänä vuonna aiempaa pitempään – Metsoja voi ampua Lapissa vielä joulukuussaMinisteriö esittää punasotkan, tukkakoskelon ja allin metsästyksen määräaikaista kieltoaMetsäkanalintujen metsästysaika alkoi – lintukannat alhaalla
Luonto ja eläimetMetsästysKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Luonto ja eläimet