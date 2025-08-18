Ministeriö haluaa kieltää riekkojen metsästyksen muualla kuin Ylä-Lapissa

Maa- ja metsätalousministeriö esittää riekkojen metsästyskieltoa Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Asiasta kertoo ministeriö tiedotteessa.
Metsäkanalintujen kannat vaihtelevat vuosittain, mikä otetaan huomioon metsästysajoissa. Metsästyskausi alkaa 10. syyskuuta.
Riekkokanta on pienentynyt muualla kuin Ylä-Lapissa. Teerikanta on laskenut, Keski-Suomessa jopa harvinaisen heikolle tasolle. Myös pyyn kannat ovat laskeneet, Kymenlaaksossa jopa harvinaisen heikolle tasolle.
Ministeriö esittää rajoituksia myös metson, teeren ja pyyn metsästykselle.