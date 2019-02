Kun edessä on aamuruuhka, valitsee helsinkiläinen junan tai metron – auton ja bussin suosio selvässä laskussa

Metron käyttäjämäärä on pysynyt suhteellisen samana vuosituhannen vaihteesta vuoteen 2010. Vuodesta 1995 (matkustajia 74 100) vuoteen 2017 (129 390) ero on silti selkeä.

Samalla aikavälillä henkilöautoilun suosio on taas laskenut (vuonna 1995 matkustajia oli päivässä 274 750, vuonna 2017 heitä oli 210 100). Linja-auton käyttäjämäärä päivässä on myös laskenut reilusta 207 000 matkustajasta 161 000 matkustajaan välillä 1995–2017.

Laskennat on tilaston mukaan tehty kahtena päivänä per laskentapiste ja otettu niiden keskiarvo. Laskentapisteet sijaitsivat Helsingin niemen rajalla, joka koostuu laskentapisteistä Lauttasaaren sillalta Hesperianpuiston kautta aina Hakaniemen sillalle saakka.

Aamuruuhkassa junan suosio on noussut

Tilastoissa on mitattu myös Helsingin aamuruuhkassa (klo 6-9) liikkumisen muotoja vuodesta 1995. Lähes yhtä moni jumitteli vuonna 2017 ruuhkassa junalla ja henkilöautolla, mutta junan suosio on tässäkin on lähes kaksinkertaistunut sitten 90-luvun. Myös metrossa kasvu on ollut nousujohteista.