Lakiluonnos: Sairaanhoitajat saisivat määrätä lääkkeitä rajatusti myös etä- ja puhelinvastaanotoilla

MTV UUTISET – STT

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, jonka mukaan sairaanhoitajat saisivat määrätä lääkkeitä rajatusti myös etä- ja puhelinvastaanotoilla.

Nykyisellään sairaanhoitajat voivat määrätä tiettyjä lääkkeitä läsnävastaanotolla. Puhelin- ja etävastaanotoilla tähän on oikeus lääkäreillä ja hammaslääkäreillä.

Oikeus laajennettaisiin lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneisiin sairaanhoitajiin, terveydenhoitajiin ja kätilöihin.

Esityksen tavoitteena on muun muassa lisätä joustavuutta henkilöstön työnjakoon.

