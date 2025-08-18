Lakiluonnos: Sairaanhoitajat saisivat määrätä lääkkeitä rajatusti myös etä- ja puhelinvastaanotoilla

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, jonka mukaan sairaanhoitajat saisivat määrätä lääkkeitä rajatusti myös etä- ja puhelinvastaanotoilla.
Nykyisellään sairaanhoitajat voivat määrätä tiettyjä lääkkeitä läsnävastaanotolla. Puhelin- ja etävastaanotoilla tähän on oikeus lääkäreillä ja hammaslääkäreillä.
Oikeus laajennettaisiin lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneisiin sairaanhoitajiin, terveydenhoitajiin ja kätilöihin.
Esityksen tavoitteena on muun muassa lisätä joustavuutta henkilöstön työnjakoon.