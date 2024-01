Jos kauppakeskuksessa sattuu tulipalo tai uhkatilanne, Atso Ahonen pelkää jäävänsä pulaan

Palohälytykset ovat yleisimpiä tilanteita, joissa hätäpoistumiselle on tarvetta. Mutta vaaratilanteita voi olla monenlaisia.

Turvattomuudentunteet yleisiä

Invalidiliiton saamien yhteydenottojen perusteella fyysisesti vammaisilla ihmisillä on huolta siitä, miten he pääsevät pois esimerkiksi palohälytyksen sattuessa julkisista rakennuksista, joissa he eivät ole tottuneet asioimaan, sanoo liiton juristi Ranja Alava.