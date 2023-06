Sokea Heidi ja kuulovammainen Toni saivat tarpeekseen vähättelystä ja aistivammaisten kohtelusta: "En ole tervetullut kauppaan ilman avustajaa"

MTV Uutiset kertoi keväällä näkövammaisen Heidi Tornin risteilykokemuksesta, jolla hänet jätettiin tylysti ilman etukäteen luvattua ja sovittua avustajapalvelua laivan buffetissa. Rekrytointiyrittäjänä työskentelevä Torn on ollut syntymästään asti sokea. Hän näkee valoa ja varjoja, muttei esimerkiksi lainkaan värejä tai tekstiä.

– Minut on joskus työpaikalla esitelty, että tässä on Heidi, hän on sokea, mutta ihan älykäs, Torn kertoo esimerkin tökeröstä tavasta kohdata näkövammainen.