Syrjivät digitaaliset palvelut ovat pian laittomia – näin sokea Senni pärjäsi MTV Uutisten verkkosivuilla

Saavutettavuusasiantuntija Senni Hirvonen on ollut syntymästään sokea, ja tottunut käyttämään verkkosivuja ruudunlukijalla parin vuosikymmenen ajan.

Kun Hirvonen menee MTV Uutisten sivuille, hänen ruudunlukijankäyttönsä on ihailtavan nopeata, mutta lukulaitteen ääni tottumattomalle epäselvä, ja sivulla oikean tiedon löytäminen vaikuttaa hankalalta.

– Se on rakenteeltaan mahdollisimman selkeä, hyvin jäsennelty, looginen, ja sen toiminnot ovat intuitiivisia, helposti opittavissa. Eikä se kuormita muistia tarpeettomasti. Se on moniaistinen, jotta sitä pystyy käyttämään ilman kuuloaistia, ilman näköaistia, ja myös visuaalisesti sillä tavalla saavutettava, että sitä pystyy käyttämään myös heikolla näöllä tai värisokeana.

"Oletko robotti" -testi voi olla syrjivä

– Tämmöiset tunnistautumiseen liittyvät kognitiiviset tehtävät, ne ovat todella haastavia saavutettavuuden näkökulmasta, koska on paljon ihmisiä, joilla on vaikkapa oppimisvaikeuksia ja muita kognitiivisia rajoitteita, Hirvonen sanoo.

– Mutta myös ruudunlukijakäyttäjille nämä visuaaliset tunnistustehtävät eivät sellaisenaan toimi. Niille on kehitetty audiovaihtoehtojakin.

– Jos samanaikaisesti kuuntelet ruudunlukijaa, jolla navigoit tekstikenttään, ja samanaikaisesti kuuntelet sitä audiota joka sinun täytyy tunnistaa, ja jos siinä on vielä joku aikarajoituskin, ihmiselle tulee aika lailla päällekkäistä informaatiota, mikä tekee niiden tehtävien tekemisestä hyvin stressaavaa.

Syrjimättömillä verkkosivuilla on myös otettu huomioon, että nopeasti liikkuvat animaatiot ja tiheä valon välähtely voivat aiheuttaa epilepsiakohtauksia, ja ongelmia sellaisille, jotka ovat valoherkkiä.

Kaikkien käyttäjien tarpeet huomioon

Tietyt väriyhdistelmät, symbolit ja kielenkäyttö voivat olla loukkaavia tietyille ryhmille, mikä on ongelmallista maailmanlaajuisille verkkosivuille.

Muun muassa Vogue-julkaisua suunnitellut Chimmy Kalu on vuosia neuvonut ohjelmistokehittäjiä syrjimättömyydessä, ja pitänyt lukuisia luentoja asiasta. Hän ei koe saavutettavuutta ja syrjimättömyyttä sivujen lisäominaisuutena, vaan täysin oleellisena osana palvelun suunnittelua, alusta asti.

Palvelun saavutettavuudessa on rahallista etua

– Tämä on kuluttajaoikeudellinen asia. Totta kai, kun kaikki asiat menevät verkkoon ja ovat digissä, niin on tosi tärkeätä, että kukaan ei syrjäydy sen takia että palvelu ei ole saavutettavaa, Tamminen sanoo.

– Yrityksen kannalta porkkana on se, että siellä on ihan suuria businessmahdollisuuksia. Uusia asiakasryhmiä, lisää asiakastyytyväisyyttä, asiakasuskollisuutta, työnantajakuva ja maine paranee.

– Keskity kehitykseen, eikö niin? Saattaa olla musertavaa ajatella "voi ei, me epäonnistumme kaikessa". Mutta jos voit korjata yhden asian, sitten toisen, ja kolmannen, yhtäkkiä tuotteesi on 70 prosenttia enemmän saavutettava kuin ennen. Jos haluat olla heti 100-prosenttisesti saavutettava, et ehkä ikinä edes aloita.