Kristillisdemokraatit tyrmäävät alkoholiesityksen: "Ei noudata hallitusohjelmaa"

Perussuomalaisten rivit rakoilevat, mutta ryhmäjohtaja ei lupaa omantunnonvapautta. Jopa vapauttamismyönteinen Atte Harjanne (vihr.) vastustaa "kaljatakseja".

Parhaillaan lausuntokierroksella oleva hallituksen esitys alkoholilain muuttamisesta ei käynyt hallituspuolueiden kuitattavana, kertoo kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman.

Esitys koskee muun muassa alkoholin kotiinkuljetusten ja etämyynnin sallimista. Vastuuministeri on sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

– Tämä oli lähetetty, en tiedä mistä syystä, ilman muiden ryhmien kuittausta. Tähän luvattiin palata, koska siinä on useita kirjauksia, jotka menevät hallitusohjelman yli, Östman kertoo STT:lle.

Iso ongelma kristillisdemokraateille on Östmanin mukaan se, että esitys vaarantaa Alkon kansanterveydellisen aseman.

– Se johtaisi hyvin nopeasti tilanteeseen, jossa ruokakauppoihin tulisivat väkevät juomat.

Östmanin kritiikistä kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo puolustaa hallituksen esitystä. Hänestä tämänhetkinen versio on sellainen, jonka EU-komissio voi hyväksyä.

Hallitus antoi esityksen alkoholilain muuttamisesta jo viime syksynä, mutta joutui muuttamaan sitä, sillä EU-komissio vaati, että Suomen lainsäädäntö ei saa syrjiä muiden EU- ja Eta-maiden toimijoita suomalaisiin nähden.

Lue myös: Nolausleikit polttareissa ovat mennyttä – yksi asia voi edelleen jakaa polttariporukan

Wallinheimo sanoo, että osa hallituksen esityksistä lähtee lausuntokierrokselle joskus ilman kaikkien puolueiden kuittauksia. Hän uskoo, että kristillisdemokraattien kanssa saadaan aikaiseksi sopu.

– Uskon heidän ymmärtävän, kuinka tiukaksi tämä on tehty ja kuinka tämä on muissa EU-maissa toiminut. Muutoksilla ei ole ollut minkäänlaisia vaikutuksia kokonaiskulutukseen.

Mäkelä: Ei omantunnonvapautta

Jo edellinen alkoholilain muutos sai puolueiden rivit rakoilemaan. Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew kertoo tekstiviestitse STT:lle vastustavansa hallituksen alkoholilakiin esittämiä muutoksia.

Garedew ei hyväksy alkoholin verkkokauppaa, etämyyntiä tai kotiinkuljetuksia. Hänen mukaansa alkoholin haitat näkyvät erityisesti perheissä, terveydenhuollossa ja lähisuhteissa.

Suomen kuormittuneen terveydenhoidon tilanne pahenisi entisestään, Garedew kirjoittaa. Hän kertoo, että vastustaa ehdottomasti Alkon monopolin purkamista.

Kun alkoholilakia muutettiin viime vuonna edellisen kerran, kauppoihin tulivat käymisteitse valmistetut enintään kahdeksanprosenttiset alkoholijuomat. Garedewin mukaan ryhmässä ei ole vielä keskusteltu lakiesitystä koskevista äänestyksistä. Edellisellä kerralla hän äänesti hallituksen esityksen hylkäämisen puolesta vastoin puolueen linjaa ja oli poissa äänestyksestä, jossa uudistus hyväksyttiin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelän mukaan alkoholilain uudistus on normaali hallitusohjelmassa oleva asia, johon ei liity omantunnonvapautta.

– Puolueessa on varmaan monenlaisia näkemyksiä. Alkoholipolitiikka jakaa ihmisiä. On hirveän vaikeaa löytää sellaisia ratkaisuita, jotka tyydyttäisivät täydellisesti kaikkia – jokin kompromissi täytyy aina kehittää, Mäkelä sanoo STT:lle.

STT kysyi edellisen äänestyksen jälkeen puolueeseen keskustasta loikanneelta Pekka Aittakummulta kantaa alkoholin kotiinkuljetuksen sallimiseen. Aittakumpu kertoi lokakuussa, että aikoo äänestää kotiinkuljetuksen sallimisen puolesta.

Aittakumpu tunnetaan tiukan alkoholipolitiikan kannattajana, mutta hän kertoi haastattelussa sitoutuvansa hallitusohjelmaan.

EU:n tahtoa noudatettava

Kokoomuksen kansanedustaja ja sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho tähdentää, että Suomen on välttämätöntä tehdä alkoholilakiin EU-komission vaatimat muutokset. Komission mukaan Suomi syrjii muiden EU- ja Eta-maiden toimijoita suomalaisiin nähden, jos ulkomaiset alkoholia myyvät verkkokaupat eivät ole samassa asemassa kuin suomalaisetkin. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran tulkinnan mukaan alkoholin etämyynti on tällä hetkellä kielletty, vaikka alkoholilaki ei sitä kiellä.

Suurin osa tähän mennessä esityksestä lausunnon antaneista vastustaa esitystä, koska alkoholin nykyistä parempi saatavuus lisäisi lausuntojen mukaan muun muassa päihdeongelmia ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

– Tämä on tasapainoilua. Se, mikä on kansallisessa määräysvallassa, ilman muuta siihen pyritään vaikuttamaan, että alkoholipolitiikka on mahdollisimman vastuullista, Laiho sanoo STT:lle.

Laihon mukaan päihteiden vaikutuksia on arvioitava tarkkaan ja niihin liittyvää lainsäädäntöä on tehtävä huolellisesti.

– Mutta samalla emme voi olla myöskään huomioimatta kansainvälistä EU-lainsäädäntöä.

"Ei minkään tason ongelma"

Vihreiden kansanedustajista viime kerralla hallituksen mukana äänestivät Atte Harjanne ja Fatim Diarra. Harjanne kertoo STT:lle kannattavansa EU:sta alkoholin tilaamisen selkiyttämistä ja markkinoinnin pelisääntöjen tasa-arvoistamista. Lakiesityksessä ehdotetaan, että väkeviä alkoholijuomia voisi markkinoida verkossa kotimaisille ja ulkomaisille ostajille.

– Mutta kaljataksihomma ei ole mitenkään tarpeen. Vaikuttaa myös siltä, että valvonnan toteuttaminen on niin vaikeaa, että se ei ole perusteltua.

Harjanteen mukaan alkoholin saatavuudessa ei ole ongelmaa. Diarra on samaa mieltä.

– Vahvan viinan saatavuus ei ole Suomessa minkään tason ongelma, Diarra sanoo STT:lle.

Diarra kertoo ihmettelevänsä ulkomaisten ja kotimaisten myyjien erilaista kohtelua. Esityksen mukaan ulkomaiset myyjät voisivat toimittaa Suomeen väkeviä alkoholijuomia, kun taas Suomessa toimivat ravintolat saisivat myydä enintään kahdeksanprosenttisia käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia.

– En ymmärrä, minkä takia hallitus haluaa suosia väkevän viinan etämyynnissä ulkomaalaisia myyjiä.

Muista oppositiopuolueista Keskustan Mika Lintilä ja Mikko Savola eivät halunneet kommentoida asiaa vielä tässä vaiheessa. Lintilän ja Savolan lisäksi Antti Kurvinen äänesti viimeksi hallituksen esityksen puolesta, kun muu puolue vastusti esitystä.

SDP:n kansanedustajat Suna Kymäläinen ja Johannes Koskinen kertoivat STT:lle arvioivansa, että puolueen rivit ovat alkoholilain suhteen suorat. Puolue ei ole kannattanut alkoholin saatavuuden lisäämistä.