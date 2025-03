Laulaako KAJ myös suomalaisen saunan maailmankartalle? "Uskon, että lisää kiinnostusta"

Suomalaiset matkailun ammattilaiset toivovat Ruotsin viisuedustajan KAJ:n nostavan tietoisuutta suomalaisesta saunasta maailmalla.

Suomalaiset ovat riemuinneet suomalaisyhtye KAJ:n menestyksestä Ruotsin Euroviisujen karsinnoissa, mutta jotta lasi ei olisi puoliksi täynnä vaan suomalaisittain puoliksi tyhjä, matkailuväen piirissä on herännyt pelko.

– Toisaalta olen tosi innoissani ja tuntuu tosi hyvältä, että suomalaiset saavat edustaa Ruotsia Euroviisuissa ja tuoda saunamielikuvaa, mutta toisaalta mielessä on pieni pelko – eikä niin pienikään – että nytkö ne ruotsalaiset vievät meiltä sen saunankin, Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari toteaa Huomenta Suomessa.

Suomen Saunaseura puheenjohtaja Hannu Saintula kertoo jännittäneensä voittoa suoraa lähetystä seuraten ja kiittelee KAJ:ta mainiosta saunakulttuurin edistämisestä.

– Tyylikkäällä tavalla nämä nuoret miehet sitä tekivätt. Tykkäsin todella. Hienoa, että tällaista tapahtuu ja toivon, että se tuo jatkossa positiivista juttua "saunaskeneen".

Saintula ei pelkää sitä, että sauna muuttuisi maailmalla "bastuksi".

– Sauna on varmasti yksi tunnetuimpia suomalaisia sanoja. Se on hyvin vahva brändi, ja nyt me brändäämme sitä vain lisää.

Saunabuumi valtaa Japania

Hietasaaren mukaan saunan suosio matkailullisena houkuttimena on kasvanut nopeasti viime vuosina. KAJ:n voitto osui siis sopivaan saumaan.

– Meillä on dataa vuodesta 2000, ja ainakin siitä lähtien sauna on ollut esimerkiksi selkeästi eniten Suomen yhteydessä käytetty hakusana.

– Jos ajatellaan Suomea matkakohteena, sauna on selvästi meidän ykköshoukuttimemme. Meidän pitää vain vahvistaa sitä mielikuvaa, että sauna on nimenomaan suomalainen. Se ei ole ihan niin vahvasti Suomeen yhdistetty asia kuin me suomalaiset toivomme.

Saintula kiittelee suomalaisten kiuasvalmistajien ja saunojen tekijöiden tehneen vuosikausia hyvää markkinointityötä paitsi omien tuotteidensa myös suomalaisen saunan eteen.

– Markkinoille ei ole helppoa mennä, koska sauna on monille tuntematon asia.

Saintulan mukaan esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Keski-Euroopassa ollaan erittäin kiinnostuneita saunasta kokonaisvaltaisena tuotteena, johon sisältyvät niin fyysinen ja henkinen hyvinvointi kuin sosiaalinenkin puoli.

– Varsinkin Japanissa on syntynyt oikein yhteisöjä saunan tueksi. Sieltä on tuotu paljon matkanjärjestäjiä tutustumaan suomalaisiin saunoihin, Hietasaari lisää.

Hietasaari nostaa Suomelle tärkeistä matkailumaista esiin myös Saksan, jossa sauna on tunnettu jo vuosia.

– Meillä on ollut siellä muun muassa liikkuvia saunoja mukana, ja se on ollut äärimmäisen suosittu joka kerta.

Matkailijat saatava Suomeen

Visit Finlandin tavoite on saada matkailijoita nimenomaan Suomeen kokemaan saunaelämyksiä.

– Saunoja on maailmalla monensorttisia, muta aito sauna on nimenomaan Suomessa ja aidoimmillaan sen voi kokea vain täällä, Hietasaari sanoo.

Saunaseuran edustaja osoittautuu haastattelussa avarakatseiseksi saunan ystäväksi. Hänen mukaansa saunatapoja voi soveltaa kussakin maassa sen mieltymysten mukaisiksi. Mutta:

– Tietenkin suomalainen sauna on ylivoimaisesti paras. Täällä on savusaunoja, jatkuvalämmitteisiä ja ulospäin lämpiäviä saunoja ja ennen kaikkea ilmanvaihto on suomalaisessa saunoissa loistava. Myös hygienia-asiat hoidetaan hyvin.

Hauskuus voi purra

Visit Finlandin johtaja uskoo, että suomalaista saunaa voi viedä maailmalle myös hauskalla tavalla, niin kuin KAJ tekee.

– Uskon, että se miten tämä biisi esittää saunan, lisää kiinnostusta sitä kohtaan.

Hietasaari toivoo, että esimerkiksi eri maiden suurlähetystöt toisivat euroviisuhulinassa esille sitä, että kappaleessa puhutaan saunasta ja sauna tulee Suomesta. Visit Finlandissa ainakin tehdään kaikki mahdollinen asian eteen, Hietasaari lupaa.

Suomessa on kolmisen miljoonaa saunaa.

