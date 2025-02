Sääntö-Saksa teki saunomisesta suorituksen, mutta kaikki ovat silti yhdessä nakuna: Näin löylyttely eroaa Suomeen verrattuna

MTV:n Huomenta Suomen lähetyksessä rentouduttiin lauantain kunniaksi saunan löylyissä.

Mukana löylyissä oli Suomen Saksan-instituutin johtaja, "saunan sanansaattaja" Mikko Fritze.

Nykyisin Berliinissä asuva Fritze kertoo olevansa intohimoinen saunassa kävijä. Fritze pohtii suomalaisen ja saksalaisen saunakulttuurin eroja ja yhteneväisyyksiä. Hän kertoo, että saunakulttuuri on Saksassakin iso asia.

– Saunoja on paljon ja saunojia ihan hirveästi, mutta se kulttuuri on kovin erilainen. Jos kysyn saksalaiselta kaverilta, että haluatko tulla saunaan, niin se heti ajattelee, että onko minulla kahdeksan tuntia aikaa. Koska se on sellainen proseduuri.

Fritzen mukaan saksalaiset saunavieraat yllättyvät suomalaisessa saunassa muun muassa siitä, että siellä saa puhua. Saksassa kun ei ole tapana puhua saunoessa.

"Suomalaiset keksivät saunan, mutta saksalaiset keksivät siihen säännöt"

Fritzen mukaan saunat sinällään ovat hyvin samankaltaisia Suomessa ja Saksassa. Ja löylyt ovat Saksassakin kuumia.

– Mutta et saa heittää löylyä silloin, kun itse haluat. Joku tulee heittämään sinulle löylyt.

Fritze kertoo pitävänsä suomalaisesta tavasta, jossa saunoja itse tietää, mikä hänelle tekee hyvää.

– Joku kaveri joskus sanoi, että suomalaiset keksivät saunan, mutta saksalaiset keksivät siihen säännöt.

Fritze kertoo varttuneensa suomalaisen saunan kanssa.

– Lapsenahan he (saksalaiset) eivät koe saunaa. Eivät he tiedä, kuinka sauna lämmitetään, ei puusaunaa tai sähkösaunaa.

Fritzen mielestä isoissa saksalaisissa saunalaitoksissa saunomista voisikin monipuolistaa ja alkaa kokeilla enemmän suomalaista tapaa saunoa, jossa saunojilla on itsellään vapaus määritellä, miten he löylyttelevät.

Saksalaiset nakuilevat

Saksassa suhtautuminen alastomuuteen on mutkatonta. Saksasta löytyy paljon saunoja, joissa miehet ja naiset ovat yhdessä alasti ja myös suihkun puolella alastomuus on tuttua.

Fritzen mukaan saksalaisten mutkattomuudella alastomuuden suhteen on pitkä perinne.

– Ollaan myös nakuna luonnossa. Kaikilla rannoilla loma-alueilla on aina sellainen alue, jossa voidaan olla alastomana. Heillä on tosiaan vilpitön suhtautuminen alastomuuteen. Se on ihan kivaa, täytyy sanoa.

Fritze kertoo, että Berliinissä järjestettiin hiljattain Suomen suurlähetystön kanssa saunanäyttely, jossa oli myöskin kaksi saunaa lämpimänä.

– Saunanäyttely oli vähän erillään saunasta, mutta kuitenkin saksalaiset juoksivat nakuna näyttelyn läpi, kun he tykkäävät olla nakuna.

Fritze kertoo ymmärtävänsä, että alastomuus ei ole kaikille helppoa, mutta tottuneensa siihen Saksassa.

Tamperelainen löylyvesi loiskahti liikkeelle olympiasoihdun tavoin

Suomen Saksan instituutin tavoitteena on luoda tieteilijöille ja taiteilijoille kontakteja Suomesta Saksaan.

Samalla myös suomalaista saunakulttuuria on kulkeutunut Saksaan muiden asioiden ohessa. Harvemmin viedään puhtaasti pelkkää suomalaista saunakulttuuria. Tällaisiakin tilanteita kuitenkin löytyy:

Fritze kertoo Saksassa järjestetystä "saunavesimaratonista", jossa löylyvesi kuljetettiin Tampereen Pyhäjärvestä Olympiasoihdun tavoin. Löylyvesi vietiin Stuttgartiin, jossa oli maailman saunakongressi. Saunakongressi järjestetään joka neljäs vuosi.

– Saunaporukassa Rajaportin saunassa keksittiin, että sehän on kuin olympialaiset. Ja kun olympialaisissa viedään soihtu, niin mehän voitaisiin viedä vaikka löylyvesi sinne tapahtumapaikalle. Niin me tehtiin ja lopuksi siellä heitettiin löylyä sitten koko suuren yleisön edessä. Se oli se loppuhuipentuma, Fritze muistelee.