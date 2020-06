Matti rakastui saunomiseen 40-luvulla – on kylpenyt lähes kaikilla mantereilla: Antaa nyt vinkkinsä täydelliseen juhannussaunaan

Kivinen on mies, joka tietää mistä puhuu saunojen suhteen. Hän on ollut mukana Suomen Saunaseuran toiminnassa ja kahdeksan vuoden ajan hän oli myös Kansainvälisen Saunaliiton puheenjohtaja.

– Eli todella paljon erilaisia saunakokemuksia on tullut kerättyä eri puolilla maailmaa ja erilaisista saunoista.

Saunarakkaus syttyi sota-aikana

– Tämä on elämäni rakkain sauna. Täällä portailla minä tälläkin hetkellä istun, hän hymähtää.

”Ehdottominta on, että on siellä hyvä olla”

Matti Kivisen suosikkisaunatyyppi on alkuperäissauna, mutta muutkin saunat miehelle kelpaavat, kunhan niiden olosuhteet ovat otolliset.

On olemassa kolme asiaa, jotka Kivisen mukaan tekevät saunasta hyvän.

– Täytyy siis pitää huoli, että sauna on kunnolla lämmitetty, kosteuden pitää olla oikea ja ilmanvaihdon kohdallaan, että siellä voi hengittää. Kun nuo ovat järjestyksessä, niin nautinto on taattu.

– Kaikkein ehdottominta on, että sinulla on siellä hyvä olla.

Näillä eväillä lisänautintoa

– Kunhan saunaseura on oikeanlainen, niin silloin on suunnattoman hienot mahdollisuudet nauttia saunasta oikealla tavalla. Sinun pitää hyväksyä seurasi sellaisena kuin he ovat, ja heidän pitää hyväksyä sinut, hän opastaa.