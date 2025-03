Iida Soininen muutti matkailuautolla Espanjaan – mukana kulkeva kärry hämmentää paikallisia: "Mikä tämä on?"

31-vuotias Iida Soininen pyörittää menestyvää yritystä, mutta nauttii askeettisesta elämäntyylistä. Hän asuu kumppaninsa kanssa puolet vuodesta matkailuautossa, jonka mukana kulkeva puusauna lämpenee joka päivä.

Liikkuva retki-spa. Näin yrittäjä Iida Soininen, 31, kuvailee hänen ja puolisonsa mukana kulkevaa puusaunaa, jonka he ajoivat matkailuautonsa perässä talveksi Espanjan Aurinkorannikolle.

MTV Uutiset pääsi tutustumaan tähän itse rakennettuun puusaunaan, jonka ulkopuolelta löytyy myös ulkokeittiö ja suihku.

– Tämä trailerin päälle rakennettu saunakärry on puolisoni suunnittelema ja rakentama, Soininen kertoo avatessaan ovea valkoiseksi maalattuun puusaunaan.

1,5 tonnia painava saunakärry tuotiin matkailuauton perässä Suomesta Espanjaan. Saunan katto toimii varastona, ja saunan ulkopuolelta löytyy ulkokeittiö ja suihku.Katri Utula

Sauna on rakennettu palasina ostetuista tynnyrisaunan osista sekä ylijäämämateriaaleista, ja sen ympärille on rakennettu toimiva vesi- ja sähkötekniikka.

– Tekniikka on kuin pienessä mökissä. Pystyisimme elämään kuukauden verran omavaraisesti, sillä saunan kyljessä on satojen litrojen vesitankit ja aurinkopaneeleilla toimivat varavirtajärjestelmät, Soininen esittelee ylpeänä puolisonsa aikaansaannoksia.

Saunakärryssä saunominen kuuluu Soinisen päivittäisiin rutiineihin.Katri Utula

Järvivesi saadaan tarpeen mukaan suodatettua autossa juomavedeksi, ja peseytymisessä avuksi on saunan kylkeen rakennettu käsisuihku. Suihkun vesi lämpenee aurinkoenergian avulla.

Luonnosta ja ympäristöstä pidetään Soinisen mukaan kaikin tavoin huolta, sillä likavesi kerätään harmaavesisäiliöihin ja hävitetään oikeaoppisesti.

"Otitte sitten saunan mukaan"

Saunominen retkikärryssä kuuluu Soinisen päivittäisiin puuhiin jopa Espanjan lämmössä.

– Meidän iltarutiineihimme kuuluu aina saunominen retkikärryssä. Sen jälkeen kokkaamme saunakärryn kylkeen rakennetussa ulkokeittiössä jotain hyvää paikallista ruokaa, Soininen kertoo.

Matkailuauto puolestaan on pääasiassa nukkumista varten, sillä Soininen kertoo viettävänsä pääosan ajasta ulkosalla – tai saunassa.

Matkailuauto on lähes alkuperäisessä kunnossa. 40 vuotta vanhaan autoon on rakennettu koottava sänky ja vaatekaappi sekä ilmastointilaite.Katri Utula

Vanhan matkailuauton ja itse rakennetun saunakärryn yhdistelmä on hämmentänyt espanjalaisia kovasti.

– Tämä meidän yhdistelmä on sen verran erikoisen näköinen, että todella, todella moni kyselee, mikä tämä on. Vähintään 20 kyselyä tulee päivittäin, Soininen naurahtaa.

Etenkin keskieurooppalaiset kuulemma sekoavat kuullessaan, että kyseessä on sauna.

– Whaat, sauna, really!? he kyselevät. He eivät pysty käsittämään sitä, että meillä on sauna mukana, Soininen kertoo.

Espanjassa vastaantulevat suomalaiset puolestaan suhtautuvat Soinisen ja tämän puolison saunaan humoristisesti.

– He heittävät usein kommentin, että "otitte sitten saunan mukaan".

Soinisen puoliso entisöi vuoden 1984 Mercedes-Benzin Marco Polo -mallin alkuperäisen näköiseksi.Katri Utula

Ennen reissulle lähtöä Soinista ja tämän puolisoa jännitti se, missä kaikkialla puusaunaa voi käyttää, sillä savupiipusta tupruava savu saattaisi asettaa saunan käytölle rajoitteita eri tilanteissa.

– Yllätyimme siitä, että tähän mennessä olemme saaneet saunoa joka paikassa.

Reissuelämä tuo vapautta

Soininen on matkustanut puolisonsa kanssa ympäri Eurooppaa vuoden 2023 lopusta saakka. Liikkuvassa elämäntyylissä Soinista kiehtoo ennen kaikkea vapaus.

– Minulle vapaus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että voin etukäteen suunnitella vuoden niin, että voin viettää aina viettää aikaa siellä, missä on parhaat säät ja missä paistaa aurinko. Suomen kaamosaika on itselleni liian pitkä aikaa, Soininen kertoo.

– Retkiauto on parhaita tapoja toteuttaa sitä elämäntyyliä. Voin nähdä paikkoja, joita en muuten näkisi.

Soininen kertoo, että myös työt liikkuvat sinne, mihin autokin.

Hän voi tehdä töitään mistä tahansa, ja työssään verkkokurssien valmennuslanseeraajana hän kokee elävänsä varsin vapaata elämää. Se on ollut hänen pitkäaikainen unelmansa ja tavoitteensa.

– Työt hoituvat nykyään kätevästi joko matkailuautossa tai tässä auton ulkopuolella aurinkotuolissa, Iida naurahtaa.

"Myimme kaiken ja päädyimme Kreetalle"

Soininen on ollut päätoiminen yrittäjä vuodesta 2021, jolloin hänen lanseeraamansa Vapauta supervoimasi -valmennus alkoi menestyä niin hyvin, että se mahdollistaa Soiniselle nykyisen elämäntilanteen.

– Vuonna 2023 luovuimme puolisoni kanssa asunnostamme, myimme kaiken, pakkasimme muutamat laatikot varastoon ja päädyimme matkailuauton kanssa Kreetalle.

Tulevaisuudessa pariskunnan on tarkoitus viettää puolet vuodesta lämpimässä jossakin päin Eurooppaa ja kesäajat Suomessa.

He ostivat vastikään järvenrantatontin Muoniosta, jossa he jatkavat jo tutuksi tullutta elämäntyyliään.

– Rakennamme sinne oman camping-alueen ja jätämme sinne yhden auton Suomen-matkojamme varten, Soininen paljastaa.

