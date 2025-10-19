Zlatan Ibrahimovic tyrkkäsi torstaina sosiaaliseen mediaan saunapätkän. Nyt Suomessakin puhuttanutta tapausta on kommentoinut asiantuntija.

Zlatan Ibrahimovicin, 44, julkaisema saunavideo ei jäänyt Suomessa huomiotta. Ruotsalainen jalkapallolegenda poseeraa videolla lauteilla metsämaisema taustalla.

Ja tulet olivat suomalaisen Harvian kiukaassa. Vaikka yhtiön logo oli teipattu piiloon, se oli tunnistettavissa. Tarkkasilmäiset huomasivat teippauksen alta pilkottaneen A-kirjaimen.

– Tarvitsetko saunaa? Harvia heitti löylyä julkaisun kommenttikenttään.

Lisäksi videon taustamusiikkina soi Jarno Kauppisen instrumentaaliversio kappaleesta Bara bada bastu. Suomalaisyhtye KAJ esitti kappaleen Euroviisuissa Ruotsin edustajana.

Kinkkistä

Ruotsalaislehti Expressen on haastatellut nyt Ibrahimovicin saunapätkästä brändiasiantuntija Niklas Turner Olovzonia. Mainostoimisto Passion Labin perustaja on analysoinut Zlatanin brändin kehittymistä kauan.

Niklas Turner Olovzon huomasi kiukaan Harvia-merkkiseksi, mutta hän huomautti, etteivät kaikki katsojat välttämättä kiinnitä siihen huomiota.

– Brändin näkökulmasta on hiukan kinkkistä, huomaavatko saunoista vähän tietävät henkilöt, että kyseessä on juuri tämä valmistaja. Siksi on vaikea ennustaa, kuinka paljon se antaa boostia kyseiselle brändille, asiantuntija kommentoi.

Miehen mukaan video saattaa enemmänkin edistää saunomisen asiaa. Hän on huomannut saunomisen suosion nousseen viime aikoina Pohjoismaiden ulkopuolella – kiitos osin KAJ'n Bara bada bastu -kappaleen.

Satoja tuhansia euroja

Ibrahimovicia seuraa Instagramissa yli 63 miljoonaa tiliä, ja saunavideollakin on miljoonia katsojakertoja. Isoja lukuja.

Niklas Turner Olovzon ruoti, että kaupallisena yhteistyönä julkaisu olisi voinut olla Harvialle suurten summien arvoinen, mutta tarkkaa arviota on vaikea esittää.

– Kaupallisen yhteistyön tekemisellä on hintalappu. Ja sitten on potentiaalinen arvo, joka on tietysti maksamaasi summaa suurempi. Tässä tapauksessa kyse on äärimmäisen suuresta persoonasta, joka saa aikaan laajan levikin ja suuren katsojamäärän.

Asiantuntija lopulta arvioi, että yhteistyö olisi voinut olla miljoonien kruunujen eli satojen tuhansien eurojen arvoinen. Hän lisäsi, ettei yksittäinen julkaisu kuitenkaan kasvata myyntiä niin paljon, vaan tarvitaan useita yksittäisiä brändiä eteenpäin vieviä toimia.

Ibrahimovic ei ole tavannut myydä vaikuttajajulkaisuja, mutta futislegenda voisi Niklas Turner Olovzonin mukaan ansaita yksittäisestä postauksesta satoja tuhansia kruunuja eli kymmeniä tuhansia euroja.

Kunnossa

Niklas Turner Olovzon pohti, ettei ole varmaa, että kaupallinen yhteistyö tuottaisi Ibrahimovicin omaehtoista saunavideota parempaa lopputulosta. Hän huomautti, että kaupalliset yhteistyöt ovat usein kömpelömpiä ja huonompia kuin tällaiset spontaanit tekeleet, vaikka logo olisi teipattu.

Asiantuntija alleviivasi, että voimakkain vaikutus on, kun brändit esiintyvät julkkisten omatoimisissa julkaisuissa.

– Me kuluttajat näemme nykyään paremmin yhteistyön läpi. Niillä ei ole enää yhtä suurta vaikutusta kuin muutama vuosi sitten.

Asiantuntija totesi Ibrahimovicin yhtä kaikki rakentavan omaa brändiään istumalla julkaisussaan saunassa näköalasta nauttien.

– Hän on edelleen myös hyvässä kunnossa...