Tähtipuolustajalta yllättävä puheenvuoro – ei innostu SM-liigan avaamisesta: "Täysin käänteentekevää"

– Haluan päättää urani Suomessa. Toivon, että sieltä aukeaisi paikka. Mutta jos näin ei käy, se on okei. Ymmärrän, että uran on jossain vaiheessa kuitenkin päätyttävä, Heshka linjaa MTV Urheilulle.

Kotimaassaan Kanadassa kesää viettävä Heshka on pelannut SM-liigassa kahdeksan kauden aikana kaikkiaan 429 ottelua. Päättyneenä keväänä hänet kaupattiin ensimmäistä kertaa urallaan kalkkiviivoilla ennen pudotuspelejä, kun kaksi kautta työnantajana toiminut Vaasan Sport keventeli kustannuksiaan.

– Lopputulos oli pettymys. Kokemus oli kuitenkin hyvä. Pelasin mielestäni ihan ok, rooli oli erilainen kuin normaalisti. Olisin halunnut olla enemmän avuksi pisteiden saralla, varsinkin kun meillä oli paljon ongelmia maalinteon kanssa, Heshka paketoi loppukauden visiittinsä.

Liiga-historian tehomiehiä

Heshka on noussut melko vähin äänin Liiga-historian toiseksi tehokkaimmaksi ulkomaalaispuolustajaksi. Kaikkiaan tehoja on syntynyt 49+169=218. Edellä on vain maanmies Allan Measures, joka leipoi pääosin viime vuosituhannella jykevät 338 pistettä.