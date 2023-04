Ben Blood palasi Liigaan epäilijät niskassaan, nyt edessä on finaalit – muuttunut mies ei edelleenkään peräänny: "Tiedän pääseväni ihon alle"

Kesken kauden Pelicansiin paluun tehnyt jenkkipuolustaja on ollut etenkin pudotuspeleissä todella isossa roolissa. Blood on iskenyt jo kolme osumaa kuluvana playoff-keväänä. Hän saattaa pelata tällä hetkellä jopa elämänsä kiekkoa.

– Meillä on hauskaa joka päivä. Meillä on paljon vapauksia. Hän antaa tarpeeksi aikaa akkujen lataamiseen. Olen kiitollinen, että olen osana tätä. On helppo tehdä oma hommansa, kun ympärillä on iloisia ihmisiä, Blood toteaa.