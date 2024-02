Ilveksen supertähti paljastaa neuvottelut toisen SM-liigaseuran kanssa

Ilveksen mestaruusjahti sai merkittävää nostetta, kun Adam Clendening liittyi joukkueeseen lokakuussa. Jo ennestään väkivahva puolustus vahvistui huomattavasti 31-vuotiaan yhdysvaltalaisen myötä.

Toisinkin olisi voinut käydä.

– Yksi toinen suomalaisjoukkue tavoitteli minua, mutta päätin tulla tänne. En tiennyt paljoakaan siitä, joten kuuntelin suomalaista agenttiani, Clendening paljasti MTV Urheilun haastattelussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mikä toinen joukkue Suomesta oli?

– Puhuin lyhyesti Pelicansin kanssa.

Ylivoimalla kuin kotonaan

NHL:ssä meritoitunut Clendening tunnistettiin heti vahvistukseksi, mutta moni tuskin osasi arvata, minkälaisen kultakimpaleen urheilujohtaja Timo Koskela oli Tampereelle naarannut. Yhdysvaltalainen on osoittanut arvonsa alusta lähtien.

Ensimmäin ottelu KooKoon vieraana meni vielä pisteittä, mutta sittemmin tahti on ollut kiivasta. Ensimmäisen syöttöpisteensä puolustaja kirjautti toisessa ottelussaan Tapparaa vastaan ja paukutti heti seuraavana päivänä kaksi maalia HIFK:n verkkoon.

Clendening on kirjannut 27 pelaamassaan ottelussa tehot 7+17. Ottelukohtaisessa pistekeskiarvossa edellä ovat puolustajista vain JYPistä Ilvekseen hiljattain siirtynyt Sami Niku ja KooKoon Charles-Edouard D'Astous.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Olen tuntenut oloni hyväksi joukkueessa alusta asti. Jätkät puhuvat hyvää englantia. On ollut helppo sopeutua, Clendening jakaa kiitosta muille.

Oikealta laukova Clendening otti välittömästi paikkansa Ilveksen ylivoiman viivamiehenä, eikä ole paikastaan sittemmin luopunut. Edestä on väistynyt muun muassa viime kauden puolustajien pistepörssin kärkinimi Les Lancaster, jonka sopimuksen purusta Ilves tiedotti keskiviikkona.

Clendening on kerännyt puolet (4+9) tehopisteistään ylivoimalla ollen sarjan ylivoimapakkien kärkipäätä.

– Tykkään liikuttaa kiekkoa, antaa murtavia syöttöjä. Tykkään pelata ylivoimalla, pyörittää ylivoimaa. Se on varmaan suurin vahvuuteni, Clendening luettelee.

Koko aiemman uransa Pohjois-Amerikassa pelannut Clendening on sopeutunut suomalaiseen pelitapaan vaivatta. Hän sanoo tienneensä pelityylin olevan erilainen ja osanneensa varautua siihen.

– Uran aikana on tullut pelattua eripuolilta tulleiden pelaajien kanssa, joten tiesin suunnilleen, miten he tykkäävät pelata. Tiesin, että peli olisi vähän erilaista kuin mihin olen tottunut. Ei ole tullut yllätyksiä.

Clendening antoi keskiviikona KooKoo-Ilves-ottelussa huiman näytteen syöttötaidoistaan. Samu Bau kiitti maalin muodossa. Juttu jatkuu alla olevan videon jälkeen.

1:06 Adam Clendeningin uskomaton syöttö löytää Samu Baun, jolla on helppo työ upottaa kiekko verkkoon.

Clendeningin pelaamisessa huomio kiinnittyy miehen rauhallisuuteen. Puolustaja skannaa jatkuvasti pää ylhäällä syöttöpaikkoja. Mies itse sanoo oppineensa pelaamaan niin jo pienestä pitäen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tiedän, että minun täytyy käyttää vahvuuksiani, pelinlukuani ja sitä, että ymmärärn peliä. Pystyn antamaan parempia syöttöjä kuin pelaajat, jotka ovat kenties parempia luistelemaan, Clendening sanoo.

– Se on tapa, jolla olen oppinut pelaamaan. Peli on nopeaa, ja jos pystyy pelaamaan ilman että pitää katsoa alas, on enemmän aikaa.

Kaiken ylistyksen keskellä Clendeningin kiiltävään kilpeen tuli tammikuun alussa pieni kupru, kun hän huitaisi törkeästi Jukurien Michal Kovarcikia käsille.

Kurinpito muisti puolustajaa alla olevalla videolla näkyvästä tempusta viiden ottelun pelikiellolla. Juttu jatkuu videon jälkeen.

3:05 Adam Clendening on ollut otsikoissa hyvästä mutta myös pahasta. Viikateisku Michal Kovarcikiin toi viiden pelin pelikiellon.

Mestaruusjahtiin ilman historian painolastia

Clendeningin uran tilastot ovat komeaa luettavaa. Yhdysvaltalainen on nakuttanut viime vuosina AHL:ssä tehopisteitä hurjalla tahdilla. NHL:ssä otteluita ehti kertyä lähes sata, viimeksi kaudella 2018-2019 Columbus Blue Jacketsin paidassa.

Clendening sanoo eläneensä NHL:ssä unelmaansa.

– Rakastin sitä. Ikävöin sitä ehdottomasti. Siihen on syynsä, miksi se on maailman paras liiga.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka tehoja syntyi NHL:ssäkin varsin kelvollisesti, katkesi aika tarunhohtoisessa sarjassa turhan nopeasti.

Clendening sanoo ajoituksen olevan kaikki kaikessa pelaajan tavoitellessa paikkaa NHL:ssä. Sitä ei hänen mukaansa aina ymmärretä.

– Jos kokoonpanossa ei ole tilaa roolissa, jossa yleensä olet onnistunut, pitää löytää toinen rooli. Yleensä joukkueet eivät odottele kovin pitkään. Se on vaikeaa osalle tai monille meistä, jotka ovat päässeet hieman pelaamaan, mutta eivät niin paljon kuin olisivat halunneet, Clendening pohtii.

– Jokaisessa joukkueessa on ylensä valmiiksi pelaajia, jotka tekevät samoja asioita ja luultavasti paremmin. He ansaitsevat enemmän, ovat pelanneet pidempään. Kyse on vähän ajoituksesta ja tilanteesta kokoonpanossa. Siksi on todella vaikea päästä sisään joukkueeseen ja pysyä kokoonpanossa.

Henkilökohtaisista meriiteistä huolimatta joukkuemenestys on aikuisten sarjoissa toistaiseksi väistellyt Clendeningiä. Junioriaikoinaan hän juhli Yhdysvaltojen paidassa kaksi kertaa alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruutta. Vuoden 2021 aikuisten MM-kisoista kotiintuomisina oli pronssinen mitali.

Ilveksessä mestaruuteen on tällä kaudella todellinen mahdollisuus, eikä vähiten Clendeningin itsensä ansiosta.

Ilves on viimeksi juhlinut Suomen mestaruutta 39 vuotta sitten keväällä 1985. Edellisestä finaalipaikastakin on vierähtänyt pian 26 vuotta. Samalla paikalliskilpailija Tappara on kahminut neljä mestaruutta viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ollut mitaleilla likipitäen joka kevät.

Odotukset ja mestaruuspaineet Nokia Arenan keltavihreässä päädyssä ovat kasvaneet hurjiksi. Päävalmentaja Antti Pennanen kuvaili paineita Ilveksessä vertaamalla seuraa Toronto Maple Leafsiin, kanadalaisen jääkiekon mekan omaan talismaaniin, joka on viimeksi juhlinut Stanley Cupia vuonna 1967.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Clendeningin synnyinkaupungin Niagara Fallsin erottaa Torontosta vain Ontario-järvi, joten mies ymmärtää, mitä voittamisen paineet tarkoittavat. Tampereella hän uskoo hyötyvänsä siitä, että on tullut mukaan ulkopuolelta.

– Olen hieman irrallaan historiasta. Se voi tehdä tästä vähän helpompaa. Toisaalta pelaamme voittaaksemme, joten paineita on. Mutta meillä on pelaajia, jotka ovat pelanneet täällä aina ja kasvaneet kaupungissa, se on erilaista.

Jos Ilves onnistuu toteuttamaan unelmansa ja juhlii keväällä Suomen mestaruutta, nauttinee Clendening suuresti suomalaisesta tavasta juhlia mestaruussaunassa. Saunomisesta on miehen mukaan tullut hänelle kuin elämäntapa.