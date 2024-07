Tähän brittikohteeseen ei kannata rynnätä somekuvien takia – monet saaneet paniikkikohtauksia

Pelastajien julkaisussa kerrotaan, ettei kyseessä ollut ensimmäinen kerta, vaan pelastusryhmä on törmännyt viime aikoina useisiin paniikkikohtaustilanteisiin.

Sosiaalisessa mediassa suosiota kerännyt yli 900 metriä korkea Tryfan on houkutellut paljon uusia patikoijia rinteilleen, ja paikallisten mielestä tarunomaiset somesisällöt saavat niitä näkevät luulemaan, että amatöörit selviävät karuissa olosuhteissa, kertoo New York Post.

Pelastajat muistuttavatkin rinteille halajavia miettimään tarkasti, osaavatko he kiivetä vaikeilla rinteillä tai laskeutua sieltä alas. Tänä vuonna Ogwenin laakson pelastusryhmä on hälytetty jo liki sata kertaa pelastamaan ihmisiä Tryfanilta. Vuorella on sattunut myös kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.