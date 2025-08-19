Syvissä vesissä uinut Emil Ruusuvuori pika-aikataululla US Openiin – lupaavaa puhetta nykytilanteestaan: "Paljon vapaampi fiilis"

Suomen tennistähti Emil Ruusuvuori palaa yli kolmen kuukauden tauon jälkeen pelikentille, kun hän osallistuu elokuun lopulla alkavaan US Openiin.

Ruusuvuori on viimeisen vuoden aikana paininut henkisten haasteiden kanssa. Hän ilmoitti vuoden 2024 syyskuussa jäävänsä tauolle henkisen ja fyysisen ylikuormituksen takia.

Hän palasi tenniskentille helmikuussa, mutta vetäytyi myöhemmin Ranskan avoimista.

Toukokuussa Ruusuvuori kertoi ensimmäistä kertaa avoimesti vuosia jatkuneista vastoinkäymisistään ja mielenterveysongelmistaan. Ulostulon jälkeen Ruusuvuori osallistui Zagrebin haastajaturnaukseen, mutta sittemmin suomalaista ei ole kentillä nähty.

Odotettu paluu kentille tapahtuu yli kolmen kuukauden tauon jälkeen kovimmassa mahdollisessa paikassa – US Openissa.

– Hypätään suoraan syvään päähän. Ei tuossa ole kuin kolme viikkoa varmaan mennyt, kun päätin, että alan treenaamaan uudestaan. Viikon pyörittelin sitä ajatusta, kun se ensimmäisen kerran tuli, Ruusuvuori kertoo MTV Urheilulle.

Ruusuvuori kertoo lentäneensä nykyiseen kotikaupunkiinsa Barcelonaan, missä ajatus paluusta vain vahvistui. Ruusuvuori tarttui puhelimeen ja soitti valmentajalleen Henri Kontiselle ja fysiikkavalmentajalleen Joel Kinnuselle.

26-vuotias Ruusuvuori myöntää, ettei hän osaa täysin sanoa, minkälainen hänen kilpailukuntonsa tällä hetkellä on. Tennis tuntuu kuitenkin pitkästä aikaa taas mukavalta, kun raskas painolasti harteilta on pudonnut.

– Paljon paremmalta se on tuntunut kuin silloin, kun ensimmäisen kerran yritti paluuta. Ollut paljon vapaampi fiilis kentällä. Ollut vain nastaa hakata palloa. Aika rauhallisella mielellä ja jättänyt kaiken stressaamisen. Tiedän, etten ole varmasti parhaassa kunnossa, ja on kysymysmerkkejä fyysisesti, missä kunnossa on, Ruusuvuori myöntää.

US Openiin Ruusuvuori on asettanut itselleen vain yhden hyvin yksinkertaisen tavoitteen.

– Tavoite on, että päästään kentälle asti ja pelaamaan. Siihen on itse tyytyväinen. Tuloksella ei ole mitään merkitystä, voittamisella ja muulla ei rehellisesti ole tällä hetkellä mitään merkitystä. Se, että pystyy todistamaan itselleen sen, että on sama fiilis vieläkin, että haluaa sen tehdä, Ruusuvuori kertoo.

Vaikka Ruusuvuori onkin harjoitellut taas kunnolla noin kolme viikkoa, on otteet treenikentällä antaneet itseluottamusta tulevaan. Tauko ei ole näkynyt suomalaisen otteissa juurikaan.

– Kyllä sen nyt tunsi, kun on ollut vapaampi mieli, niin tuntuu, että kaikki peliin liittyvä on paljon paremmalla mallilla, vaikka taas oli parin kuukauden breikki, eikä hirveästi treenannut. Silti se oli tosi jännä fiilis, kun vaikka liikkuminen oli parempaa kuin tänä vuonna missään muussa kisassa. Sitä kautta tuli fiilis, että kyllähän mä tämän homman vielä ihan hyvin osaan. Mutta sitten kun tulee matsi, niin nähdään missä oikeasti mennään, Ruusuvuori sanoo.

US Open käynnistyy toden teolla sunnuntaina 24. elokuuta. Grand slam -turnauksen karsinnat käynnistyivät vasta tänään tiistaina, joten Ruusuvuori joutuu vielä odottamaan ennen kuin hänen ensimmäinen vastustajansa selviää.

Vaikka Ruusuvuori lähteekin turnaukseen vain nauttimaan tenniksestä ilman suuria menestysodotuksia, jännittää tuleva koitos suomalaista.

– Sitä ei voi kieltää, ja se olisi huono juttu, jos ei jännittäisi. Sitten olisi väärässä paikassa. Nyt on myös terveempi jännitys. Sitten kun kaavio tulee, niin se jännittäisi vielä enemmän, jos sieltä tulisi joku ihan maailman kärkinimistä isolla kentällä, kun ei tosiaan ole kolmeen kuukauteen matsia pelannut, se olisi suht absurdi tilanne.

– Silti näen sen sillä tavalla, jos isolle kentälle pääsee, niin sekin on sellainen mahdollisuus, jota ei ihan joka päivä eteen tule. Perspektiivi on vähän muuttunut tässä viime kuukausien aikana, Ruusuvuori sanoo.

Pitkään poissa ollut Ruusvuori on pystynyt jäädyttämään osallistumisrankinginsä sijaan 83, mikä antaa suomalaiselle osallistumisoikeuden yhdeksään kilpailuun ennen kuin jäädytys umpeutuu ja Ruusuvuoren nykyinen (tällä hetkellä 749) rankingsijoitus astuu voimaan.

Ranskan avoimet, josta Ruusuvuori vetäytyi viime hetkellä, vei Ruusuvuorelta yhden osallistumisoikeuden, sillä turnauksesta vetäytyminen tapahtui vasta paikan päällä.

US Openin jälkeen Ruusuvuori suunnittelee kisaavansa vielä kuudessa kisassa tänä vuonna.

– Davis Cupista olen puhunut Jarkon (Nieminen) ja muiden tyyppien kanssa. Se olisi kalenterissa. Katsoimme myös muita kisoja myös. Varmaan siinä kuuden kisan paikkeilla, Ruusuvuori kertoo loppuvuoden suunnitelmistaan.

Syyskuisen Davis Cupin lisäksi Ruusuvuorta kiinnostaa Ranskassa järjestettävä Orleansin haastajaturnaus ja mahdollisesti myös Tukholman ATP-turnaus. Alkuvuodesta Ruusuvuori tähtää myös Australian avoimiin ennen kuin rankingjäädytys umpeutuu.

Joka tapauksessa Ruusuvuoren kisakalenterin luominen vaatii tällä hetkellä tarkkaa harkintaa, koska osallistumisoikeuksia on US Openin jälkeen enää seitsemän.

– Pitää kikkailla, kun oma ranking alkaa olla aika alhainen, niin sillä ei pääse enää, niin pitää vähän laskeskella, että menee fiksusti. Talin haastajaturnaukseen olin yhteydessä, niin sinne villiä korttia mahdollisesti ottaisi, niin ei tarvitsisi käyttää sitä yhtä ilmoittautumista, niin jäisi yksi ekstra ensi vuodelle, Ruusuvuori kertoo.

"Oli helpompi olla rehellinen"

Tällä hetkellä Ruusuvuori nauttii taas tenniksestä, ja henkiset haasteet näyttävät jääneen taakse. Helpolla Ruusuvuoren tie tähän mielentilaan ja tilanteeseen ei ole kulkenut, vaan se on vaatinut kovaa työtä.

– Sen kanssa on tehty ihan äärimmäisen paljon töitä, että on päästy tähän pisteeseen. Nyt kun (hyvä fiilis) tuli takaisin, niin joka päivä on ollut tämä fiilis. Se on ollut todella mukava huomata. Se tekee työstä aika paljon nautinnollisempaa. Mutta kyllä siihen on tunteja käytetty, Ruusuvuori sanoo.

Ruusuvuori kertoo jutelleensa vaikeuksistaan muiden ATP-kiertueen pelaajien kanssa, joiden Ruusuvuori on tiennyt kamppailevan samanlaisten haasteiden kanssa.

– Voin todeta, että niitä on paljon. Niistä moni ei vain hirveästi puhu. Heistä on ollut paljon apua.

Muutoin Ruusuvuori on luottanut ammattilaisiin ja erilaisiin terapiamuotoihin.

Ruusuvuori kertoo ajautuneensa viime keväänä siihen pisteeseen, ettei hän voinut enää piilotella terveyshaasteitaan muilta. Ainoa keino oli kertoa vaikeuksista julkisesti.

– Tuo on tietysti tosi henkilökohtaista, mutta itselle se oli semmoinen juttu, mikä tuntui, että pitää tehdä. Siinä ei itselle oikeastaan ollut enää vaihtoehtoa. Semmoista teeskentelyä ei enää jaksanut. Oli helpompi olla rehellinen. Tuntui, että se oli ainoa tie, Ruusuvuori kertoo.

Mielenterveydestä on tullut omakohtaisten kokemusten myötä Ruusuvuorelle tärkeä ja läheinen aihe. Tennistaukonsa aikana Ruusuvuori on tehnyt töitä aiheeseen liittyvän start up -yrityksen tiimoilta.

Mielessä on käynyt myös ajatus hyväntekeväisyysrahastosta, jonka avulla voisi kerätä rahaa nuorten mielenterveystyöhön. Nyt Ruusuvuori haluaa kuitenkin keskittyä pelaamiseen.

– Se on aihe, joka on tosi lähellä sydäntä. On pitkä tie päästä tällaisista haasteista jaloilleen, mutta se on mahdollista. Nyt kun sitä itse vielä pääsee todistamaan, niin sitä haluaa myös tuoda esiin.

– Ei välttämättä nyt ihan joka päivä, kun on tehnyt sen eteen niin paljon duunia. Nyt, kun on parempi fiilis ja kiva lyödä boltsia, niin haluaa vain keskittyä siihen. Sitten kun on sen aika, niin keskitytään noihin muihin juttuihin, Ruusuvuori sanoo.

