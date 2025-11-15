Harri Heliövaara on edennyt parinsa Henry Pattenin kanssa tenniksen ATP-finaaliturnauksen loppuotteluun Italian Torinossa. Heliövaara ja Patten nujersivat nelinpelin välierässä kotiyleisönsä edessä pelanneet Simone Bolellin ja Andrea Vavassorin vakuuttavasti 6–4, 6–3.

Suomalais-brittiläinen pari voitti ottelussa kaikki syöttövuoronsa ja otti kolme syötönmurtoa.

Heliövaara oli liekeissä ja etenkin suomalaisen palautuspeli oli ottelussa ylivertaista.

– Upea matsi, melkein täydellinen ottelu. Kyllä pitää olla älyttömän tyytyväinen, miten hoidimme vastustajat ja kotiyleisön tänään kanveesiin. Parasta tennistä, ihana pelata, Heliövaara ihasteli Tennisliiton jakamassa haastattelussa.

Finaalipaikka takaa Heliövaara–Pattenille 178 500 dollarin palkintopotin. Heliövaaran osuus on euroissa siis noin 77 000 euroa. Tähän mennessä Heliövaara oli ehtinyt kerryttää aiemmilla voitoilla jo 141 000 euroa, joten turnaus on tuottanut suomalaiselle muhkeat 218 000 euroa.

Heliövaaralle finaalipaikka on uran ensimmäinen ATP-kauden päätösturnauksessa. Suomalaispelaajista Henri Kontinen on voittanut turnauksen kahdesti vuosina 2016 ja 2017.