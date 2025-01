Rutiinitestin tulos vei pakkolepoon – tämä on Otto Virtasen tilanne nyt: "Ei muuten tänne asti olisi päästy"

Otto Virtanen aloittaa urakkansa Australian avoimissa varhain sunnuntaina Suomen aikaa. Suoraan grand slam -turnauksen pääsarjaan ensimmäistä kertaa urallaan päässyt Virtanen joutui joulukuussa täyslepoon, kun rutiiniverikokeen tuloksista nousi huoli sydänongelmista.

Vuosi 2024 oli Otto Virtasen uran paras ATP-kiertueella. Suomalaisässä nousi ensimmäistä kertaa urallaan ATP-rankingissa sadan parhaan joukkoon ja päätti vuoden sijalla 94.

Menestyksestä huolimatta Virtasen loppuvuosi sujui epävarmoissa tunnelmissa.

Otto Virtanen nousi vuonna 2024 ensimmäistä kertaa ATP-rankingissa sadan parhaan joukkoon.

Virtanen kertoi joulun alla Instagramissa kärsineensä sydän- ja hengitysongelmista. Joulukuussa otetuissa verikokeissa näkyi jotain, mikä pakotti suomalaistähden täyslepoon kesken harjoituskauden.

– Otettiin ihan perus verikoe, ja jotkut arvot, mitkä viittaa kaikenlaisiin sydänsairauksiin ja muihin, oli vähän liian korkealla, Virtanen kertoo MTV Urheilun haastattelussa.

LUE MYÖS: Otto Virtaselta ikävä ilmoitus terveydestään

Lääkäri määräsi tennistähden täydelliseen lepoon asian selvittämisen ajaksi. Virtaselle tehtiin parin viikon aikana suuret määrät tutkimuksia ja testejä. Lopulta tuli huojentava tieto.

– Ei oikeastaan löytynyt mitään vikaa tai isompaa "feilua" sydämestä, mitä alunperin sanottiin, että on jotain alkavaa sydänlihastulehdusta tai lievää sydänlihastulehdusta tai muuta. Kaikki otettiin lopulta pois, kun kaikki kuvat olivat puhtaita ja testit hyviä.

Vaikka kaikki päättyi hyvin, ehti Virtanen huolestua tilanteesta. Asiaan vaikutti samoihin aikoihin iskenyt sitkeä, kaksi-kolme viikkoa kestänyt flunssa.

– Nämä kaikki kun laitettiin yhteen, se alkoi vähän huolestuttaa.

Otto Virtanen eteni edellisessä grand slam -turnauksessa, elokuun Yhdysvaltain avoimissa toiselle kierrokselle.

Treenijakso Australiassa

Terveysmurheet sekoittivat hyvässä nosteessa olleen Virtasen suunnitelmat. Hän oli juuri lähdössä kahdeksi viikoksi Saksaan harjoittelemaan valmentajansa johdolla. Matka peruuntui.

Kun lupa liikkua heltisi vasta joulun alla, päätti Virtanen myös jättää osallistumatta vuodenvaihteen kisoihin Hong Kongissa ja Aucklandissa ja lähti suoraan Australian avointen pelipaikkakunnalle Melbourneen harjoittelemaan.

Kymmenen päivän jakso Australiassa on tuonut varmuutta vaikean jakson jälkeen.

– Nyt on hyvä tilanne, ei muuten tänne asti olisi päästy, Virtanen sanoo.



– Tärkeintä on, että olen päässyt olemaan paljon kentällä ja treenaamaan normaalisti joulukuun jälkeen, kun meni treenijakso vähän pieleen.

Virtanen aloitti harjoittelun Melbournessa kevyesti ilmastoon ja aikaaeroon totutellen. Kun kaikki meni hyvin, lisättiin koneeseen kierroksia.

– Alettiin painaa aika kovaa duunia. Katsottiin, miten kroppa reagoi. Kaikki meni hyvin, pystyin lisäämään koko ajan tempoa ja vastusta, että kuinka pajon treenataan.

Virtanen kertoo testanneensa kerran harjoituksissa myös, miten keho reagoi pidempään rasitukseen. Australian avoimissa voittoon tarvitaan muiden grand slam -turnausten tapaan kolme erävoittoa, joten pelit voivat parhaimmillaan venyä useamman tunnin mittaisiksi.

– Täytyi tietää, että pystyy vetämään pitkään, ja miltä tuntuu sen aikana. Kaikki meni normaalisti. Ollaan tosi tyytyväisiä, että on sellainen tilanne, että on 100 prosenttia ja valmis pelaamaan sunnuntaina.

Viimeiset päivät ennen sunnuntaita Virtanen kertoo valmistautuneensa ensimmäisen kierroksen otteluunsa.

Otto Virtanen kohtaa Australian avointen avauskierroksella ranskalaisen Arthur Filsin.

Kova vastus

Virtasen urakka Australian avoimissa alkaa varhain sunnuntaina Suomen aikaa, kun hän kohtaa Ranskan Arthur Filsin. Vastus on kova. 20-vuotias Fils on ehtinyt ottaa lyhyellä urallaan kolme turnausvoittoa ATP-kiertueella ja on rankingissa sijalla 20. Virtasen sijoitus on 92.

Kovasta haasteesta huolimatta Virtanen lähtee otteluun luottavaisena.

– Tuntuu, että olen aika hyvässä kunnossa, että olen päässyt takaisin raiteille. Tuntuu normaalilta olla kentällä, Virtanen sanoo.

– Se on ollut tärkeintä, että tuntuu, että on normi olo koko ajan. Ei ole hengitysongelmia, tai että olisi sykkeet liian korkealla. Ei tunnu pahalta mitenkään ekstrapaljon.

Virtanen on kohdannut Filsin pari vuotta sitten Challenger-kiertueen kilpailussa Ranskassa. Tuolloin ranskalainen oli parempi kolmen erän kamppailussa. Tuon jälkeen Fils on noussut maailman ehdottoman tenniskärjen tuntumaan.

– Mitä muistan ja tiedän, vastustaja on todella atleettisesta päästä ja räjähtävä. Tekee paljon asioita hyvin. Ei ehkä ole pisimmästä päästä, mutta syöttää 220 (km/h) ihan kevyesti. Varmaan kertoo, miksi on niin korkealla jo, Virtanen sanoo.

– Vahva oikeastaan kaikkialta. Meidän (Virtasen taustajoukkoineen) tehtävä on sitten selvittää, että mistä ei ole ehkä niin vahva. Tähänkin matsiin lähdetään kuitenkin oma peli edellä. Omaan peliin keskitytään ja tehdään asiat hyvin ja huolella.

Virtanen sanoo päätavoitteensa turnauksessa olevan sen, että hän pystyy pelaamaan ottelun terveenä ilman ongelmia. Toki vahvana tähtäimenä on myös voittojen haaliminen.

Australiasta alkavalla kaudella Virtanen mielii seuraavan rajapyykin kimppuun.

– Kyllähän se top 50 houkuttelee, mutta ei nyt mitään tarkkaa lukua ole laitettu (tavoitteeksi). Mahdollisimman paljon matseja on päätavoite, ja oikeastaan, mitä enemmän matseja tulee, sitä korkeammalla myös olet, jos voitat paljon.