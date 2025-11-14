Suomen Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten ovat edenneet tenniksen ATP-finaalien miesten nelinpelin välieriin.
He kukistivat kolmannessa alkusarjaottelussaan El Salvadorin Marcelo Arevalon ja Kroatian Mate Pavicin 7–6 (7–5), 6–2.
Toiseksi sijoitettu Heliövaara–Patten kohtaa lauantaina välierissä italaiskaksikon Simone Bolelli–Andrea Vavassori, joka on rankattu seitsemänneksi.
Heliövaara ja Patten voittivat kaksi kolmesta alkusarjaottelustaan. Jokainen alkusarjaottelun voitto kilautti parin palkintokassaan 96 600 dollaria eli noin 83 000 euroa.
Jos Heliövaara ja Patten voittavat mestaruuden, kohoaa parin Torinossa saatavien palkintorahojen määrä reilusti yli puoleen miljoonaan dollariin. Tähän mennessä Heliövaaran osuus turnauspotista on 163 700 dollaria eli 141 000 euroa, kun mukaan laskee myös osallistumispalkkion.
