Jannik Sinnerin dopingsotkulla jättimäinen hinta

Alkuvuodesta kolmen kuukauden kilpailukiellon doping-rikkeestä kärsinyt Jannik Sinner on jäämässä paitsi jättimäisestä rahapotista.

Doping-rangaistuksestaan huolimatta maailman ykköspelaajan Sinnerin kausi on ollut menestys. Sinner on kuluvan vuoden aikana juhlinut voittoa Australian avoimissa ja Wimbledonissa ja ollut finaalissa Ranskan avoimissa. Kaikkiaan italialainen on voittanut kauden aikana 26 ottelua, tappioita on vain kolme.

Menestyksestään huolimatta Sinner jää Sportskeedan mukaan nuolemaan näppejään, kun miesten ammattilaiskiertua ATP jakaa kauden päätteeksi bonusrahoja parhaille pelaajille. ATP:n 21 miljoonan dollarin bonuspottia pääsevät jakamaan 30 Masters 1000 -turnauksissa ja ATP-finaaliturnauksessa parhaiten menestynyttä pelaajaa.

Bonuksille pääsyn ehtona on, että pelaaja ei ole ole jäänyt sivuun enemmästä kuin kolmesta Masters 1000 -turnauksesta kauden aikana. Masters 1000 -turnauksia pelataan kauden aikana yhdeksän ja niistä kahdeksan on niihin paikan saavuttaville pelaajille pakollisia. Ainoastaan Monte Carlon turnaukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Sinneriltä on jäänyt tällä kaudella väliin viisi masters-turnausta, joista neljä olisi ollut pakollisia.

Italialaistähti kärsi alkuvuodesta helmi–toukokuussa kolmen kuukauden pelikiellon, jonka hän sai doping-rikkeestään. Samalla pelaamatta jäivät Masters 1000 -turnaukset Indian Wellsissä, Miamissa, Monte Carlossa ja Madridissa.

Sinner ei pelannut myöskään heinäkuussa Torontossa, mutta muuten masters-menestys on ollut vahvaa. Kilpailukieltonsa jälkeen Sinner eteni finaaliin Rooman masters-turnauksessa ja on esiintynyt vakuuttavasti käynnissä olevassa Cincinnatin turnauksessa, jossa on edennyt ilman erätappioita puolivälierävaiheeseen.

Kuitenkaan edes huippumenestys jäljellä olevissa Shanghain ja Pariisin turnauksissa ja Torinossa pelattavassa ATP-finaaliturnauksessa ei nosta Sinneriä bonuksille.