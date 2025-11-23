Italia jatkaa vallankahvassa tenniksen miesten Davis Cupissa. Se kukisti sunnuntaina loppuottelussa Espanjan voitoin 2–0 ja vei mestaruuden kolmannen kerran peräkkäin.



Italian Bolognassa pelattu finaali ratkesi kaksinpeleissä, eli nelinpeliä ei päivän päätteeksi tarvittu.



Ensin Italian Matteo Berrettini voitti Espanjan Pablo Carreno Bustan 6–3, 6–4. Mestaruuden sinetöi Italian Flavio Cobolli, joka kaatoi Espanjan Jaume Munarin 1–6, 7–6 (7–5), 7–5.



Toisen ottelun voittaneen Cobollin herääminen 34 minuutissa pystyyn hävityn avauserän jälkeen sytytti kotiyleisön.

Italialla on Davis Cup -mestaruuksia yhteensä neljä.



Davis Cupin loppuottelu sai etukäteen julkisuutta sillä, että maailmanlistan kaksi kärkisijaa miehittävät Espanjan Carlos Alcaraz ja Italian Jannik Sinner eivät pelanneet finaalitapahtumassa. Alcaraz perusteli poissaoloaan loukkaantumisella ja Sinner levon tarpeella.