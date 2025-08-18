Tenniksen jättiottelulle dramaattinen loppu – maailman ykkönen joutui luovuttamaan

Tenniksen miesten maailmanlistalla toiseksi sijoitettu Carlos Alcaraz juhlii Cincinnatin Master-turnauksen voittoa. Ratkaisu tuli ennenaikaisesti, sillä Alcarazin finaalivastustaja ja maailmanlistan ykkönen Jannik Sinner joutui luovuttamaan loppuottelun sairastumisen vuoksi.

Ottelun ensimmäinen erä oli ehtinyt vanheta vain 23 minuuttia, kun Alcaraz johti sitä jo 5–0. Tämän jälkeen Sinnerin lääkintähenkilöt tulivat keskustelemaan pelaajan kanssa ja ottelu päättyi ennen kuin se ehti varsinaisesti alkaakaan.

– En vain pysty. Olen pahoillani, Sinnerin kuultiin lähetyksessä sanovan ottelun toimitsijoille.

Tämän jälkeen ottelu ilmoitettiin päättyneeksi ja pelaajat kättelivät toisiaan.

– Yleensä aloitan puhumalla vastustajalle, mutta nyt puhun ensin teille (yleisölle). Olen todella, todella pahoillani siitä, että jouduin luovuttamaan. En ole voinut hyvin eilisestä alkaen. Luulin, että tilanne parantuisi yön aikana, mutta se meni vain pahemmaksi, Sinner pyysi anteeksi yleisöltään.

Sinner ja Alcaraz ovat korkeimmalle sijoitetut pelaajat viikon kuluttua alkavissa Yhdysvaltain avoimissa. Sinnerin on ollut määrä puolustaa turnauksessa mestaruuttaan ja tavoitella kauden kolmatta grand slam -titteliä.

