Harri Heliövaara, joko nyt? Suomen arvostettu palkinto tarjolla: "Mielenkiinnolla odotan" Harri Heliövaara ja Henry Patten voittivat kaudella 2025 Australian avointen ja ATP-lopputurnauksen mestaruudet. Julkaistu 18.11.2025 11:57 Antti Rämänen antti.ramanen@mtv.fi Kasperi Kunnas kasperi.kunnas@mtv.fi kaustoFI Tennispelaajat eivät ole juhlineet Vuoden urheilija -palkintogaaloissa, mutta joko nyt olisi Harri Heliövaaran vuosi? Heliövaara palasi maanantaina kotimaahan tuoreena ATP-finaaliturnauksen nelinpelivoittajana. Saavutus nousee arvoasteikossa heti viime vuoden Wimbledonin voiton ja tämän vuoden Australian avointen mestaruuden perään. Lue myös: Sieltä se tuli! Harri Heliövaara ja Henry Patten jyräsivät ATP-mestareiksi Vuosi sitten Heliövaara sijoittui kolmanneksi Urheilutoimittajain liiton Vuoden urheilija -äänestyksessä. Edelle menivät jääkiekon Stanley Cup -voittaja Aleksander Barkov ja Saksan jalkapallomestaruuden voittanut maalivahti Lukas Hradecky. Yleisön äänestämässä Sykähdyttävin urheiluhetki -listauksessa Heliövaara oli vielä kauempana kärjestä.





– Ehkä odotin, että Wimbledon-voitolla olisi ollut vähän korkeammalla. Sitä ei ole tänä vuonna, joten katsotaan, Heliövaara pohtii valintatilannetta.

– Mielenkiinnolla odotan, miten korkealle nousen. Ja otan erittäin suurella kunnialla vastaan, mitä sieltä sitten tuleekin.

Heliövaara sanoo, ettei ole ainakaan aktiivisesti miettinyt tämän vuoden valintatilannetta. Silti ensimmäisenä tennispelaajana Uno-pystin voittaminen olisi hänelle kunnia-asia.

Siihen eivät yltäneet Suomen tennisykkönen Jarkko Nieminen eikä Henri Kontinen, joka voitti vuonna 2017 niin ikään Australian avoimet ja ATP-lopputurnauksen mestaruuden.

– Olisihan se aika kunniajuttu, mitä korkeammalla on. En voi siihen itse vaikuttaa muuten kuin pelaamalla hyvin ja ehkä käyttäytymällä hyvin, Heliövaara pohtii.

– Pienestä maasta, kun tulee, tässä on tällaisia etuja, että on näkyvyyttä varmaan kansallisesti enemmän kuin jollain muulla. Ja nimenomaan nelinpeliä pelaamalla pystyy pääsemään listauksissa noin korkealle, niin on se hieno juttu.