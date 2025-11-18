Tennispelaajat eivät ole juhlineet Vuoden urheilija -palkintogaaloissa, mutta joko nyt olisi Harri Heliövaaran vuosi?
Heliövaara palasi maanantaina kotimaahan tuoreena ATP-finaaliturnauksen nelinpelivoittajana.
Saavutus nousee arvoasteikossa heti viime vuoden Wimbledonin voiton ja tämän vuoden Australian avointen mestaruuden perään.
Vuosi sitten Heliövaara sijoittui kolmanneksi Urheilutoimittajain liiton Vuoden urheilija -äänestyksessä. Edelle menivät jääkiekon Stanley Cup -voittaja Aleksander Barkov ja Saksan jalkapallomestaruuden voittanut maalivahti Lukas Hradecky.
Yleisön äänestämässä Sykähdyttävin urheiluhetki -listauksessa Heliövaara oli vielä kauempana kärjestä.