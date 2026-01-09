Toinen Sveitsin baaripalon omistajista on pidätetty.
Sveitsissä Cras Montanassa sijaitsevan Le Constellation -baarin toinen omistaja on pidätetty, kertoo 24 Heures Reutersin mukaan.
Baarissa syttyi uudenvuodenyönä tuhoisa tulipalo, jossa kuoli 40 ihmistä ja loukkaantui yli sata. Kuolonuhreista puolet oli alaikäisiä, ja uhrien keski-ikä oli 19 vuotta.
24 Heuresin mukaan omistaja on pidätetty mahdollisen pakenemisriskin vuoksi. Vangitseminen on vahvistettava 48 tunnin kuluessa Valaisin pakkokeinotuomioistuimessa.
Baarin omistajia epäillään kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja tulipalon aiheuttamisesta huolimattomuudellla.
Palo sai alkunsa todennäköisesti samppanjapulloihin kiinnitetyistä sädesuihkukynttilöistä, joita oli nostettu liian lähelle kattoa. Sädesuihkukynttilät ovat tähtisadetikkua muistuttavia kipinöiviä kynttilöitä.