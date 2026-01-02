Sveitsiläisessä Crans-Montanan hiihtokeskuksen ravintolassa syttynyt tuhoisa tulipalo aiheutti kymmenien ihmisten kuoleman. Yksi heistä oli nuori italialainen golfari Emanuele Galeppini.

Ranskalaislehti Le Parisienin mukaan 16-vuotias Emmanuele Galeppini on ensimmäinen julkisuuteen nimetty uhri Crans-Montanan hiihtokeskuksessa uudenvuodenaattona sattuneessa ravintolapalossa. Galeppini oli lupaava golfari. Hänen kuolemansa on vahvistanut Italian golfliitto.

– Italian golfliitto suree Emanuele Galeppinin poismenoa, nuoren urheilijan, joka ilmensi intohimoa ja aitoja arvoja. Tällä suuren surun hetkellä ajatuksemme ovat hänen perheensä ja läheistensä luona. Emanuele, pysyt sydämissämme ikuisesti, Italian golfliiton julkaisemassa päivityksessä kirjoitettiin.

Le Parisienin mukaan Galeppinin isä oli muutamia tunteja onnettomuuden jälkeen vedonnut ihmisiin tv-haastattelussa löytääkseen poikansa. Hän kertoi käyneensä onnettomuuspaikalla aamuyöllä puoli kahden aikaan, eikä ollut löytänyt tätä.

Lehden mukaan genovalainen Galeppini asui perheensä kanssa Dubaissa, jossa osallistui golfkilpailuihin. Hän kilpaili päättyneenä vuonna myös muun muassa Ranskassa ja Belgiassa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on ollut yhteydessä Italian ulkoministeriön tiedottajaan, jonka mukaan ministeriö ei ainakaan toistaiseksi vahvista tietoa Galeppinin kuolemasta.