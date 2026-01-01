Sveitsissä hiihtokeskuksessa on räjähtänyt aamuyöstä.

Sveitsissä Crans-Montanan hiihtokeskuksessa baarissa on tapahtunut räjähdys ja useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut, paikallinen poliisi kertoi varhain torstaina.

Räjähdys tapahtui kesken uudenvuoden juhlinnan noin puoli kahdelta aamuyöllä paikallista aikaa Le Constellation -nimisessä baarissa, joka on turistien suosiossa.

Talvista maisemaa Crans-Montanan hiihtokeskuksesta.

Baarissa syttyi myös tulipalo, jonka sammuttaminen oli torstaiaamuna vielä kesken.

Räjähdyksen syytä ei vielä tiedetä. Sveitsiläisen Blick-lehden mukaan palon syttymissyyksi on ounasteltu konsertissa käytettyjä pyroteknisiä efektejä, mutta varmaa tietoa asiasta ei vielä ole.

Crans-Montanan kunta on Sveitsissä tärkeä matkailualue. Se sijaitsee maan lounaisosassa.

Uutinen päivittyy.