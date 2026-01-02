Loukkaantuneita siirretään hoitoon naapurimaihin.

Ranskalaiset sairaalat vastaanottavat hoitoon Sveitsin Crans-Montanan hiihtokeskuksen tulipalossa loukkaantuneita. Asiasta kertoo presidentti Emmanuel Macron viestipalvelu X:ssä.

Noin 40 ihmisen uskotaan kuolleen uutenavuotena syttyneessä tulipalossa ja sitä seuranneessa räjähdyksessä. Lisäksi noin 115 ihmistä loukkaantui, suurin osa vakavasti.

Uhrien joukossa on mahdollisesti myös alaikäisiä. Viranomaiset eivät osanneet tuoreeltaan tarkentaa, kuinka paljon nuoria uhrien joukossa on.

Loukkaantuneita on siirretty lisäksi ainakin Italiaan.

Aiemmin sveitsiläisviranomaiset arvioivat, että Sveitsin omat resurssit eivät riitä loukkaantuneiden hoitamiseen.

Viranomaiset kertoivat Suomen aikaa torstaina alkuillasta, että 115 loukkaantuneesta ainakin 80 oli kriittisessä tilassa.

Uhrien tunnistamisessa voi kestää viikkoja

Paikallisen poliisin mukaan uhrit edustavat useita eri kansallisuuksia. Sveitsiläisviranomaiset eivät antaneet kansallisuuksista torstaina tarkempaa tietoa. Heidän mukaansa uhrien tunnistamisessa saattaa kestää useita päiviä tai jopa viikkoja.

Ranskan ulkoministeriön mukaan loukkaantuneiden joukossa on ainakin kuusi ranskalaista. Lisäksi Ranskan kansalaisia on tulipalon jäljiltä kateissa.

Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoi aiemmin torstaina italialaiselle Sky TG24 -medialle, että viitisentoista Italian kansalaista oli kateissa ja viitisentoista sairaalassa tulipalon seurauksena.

Suomen ulkoministeriön viestintäpäivystyksen mukaan tiedossa ei ollut, että onnettomuuden uhrien joukossa olisi suomalaisia. Sveitsiin on tehty 160 matkustusilmoitusta, mutta monet maahan lomailemaan lähtevät suomalaiset eivät sellaista tee.

Tapahtunutta tutkitaan onnettomuutena

Viranomaiset tutkivat mahdollisuutta, että laajalle levinnyt tulipalo olisi johtanut räjähdykseen. Aluksi räjähdyksen arveltiin aiheuttaneen tulipalon.

Tulipalon ja räjähdyksen syytä ei vielä torstaina tiedetty tarkemmin.

Tapahtunutta tutkitaan onnettomuutena, ja terroriteon mahdollisuus on toistaiseksi suljettu pois. Alueelle julistettiin hätätila ja lentokieltoalue.