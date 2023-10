Suuret odotukset voivat hankaloittaa terapeutin löytämistä – myös liika auktoriteettikunnioitus voi estää aidon kohtaamisen

Onnistunut terapiakokemus on monen asian summa

Aina terapia ei tuo toivottua tulosta. Asiantuntijan mukaan on ratkaisevaa, millaiselle terapeutille hakeutuu. Suomessa kuka tahansa voi nimittää itseään terapeutiksi, sillä ammattinimikettä ei ole suojattu.



Terapiassa käyminen on Suomessa yleistä ja yleistyy koko ajan. Osa potilaista kokee, että terapia on ollut hyödytöntä tai siitä on ollut jopa haittaa.



Terapian onnistumisen kannalta on aivan ratkaisevaa, millaiselle terapeutille hakeutuu, sillä Suomessa terapeuttinimikettä ei ole suojattu. Kuka tahansa voi siis nimittää itseään terapeutiksi, kertoo Hus Psykiatrian linjajohtaja Jan-Henry Stenberg STT:n haastattelussa.



Sen sijaan psykoterapeutti on suojattu ammattinimike.



– Psykoterapia on lähtökohtaisesti erittäin turvallista, ja vakavat haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia.



Psykoterapiaa valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Myös muilla sosiaali- tai terveysalan ammattilaisilla, jotka ovat saaneet laadukkaan lyhytterapeuttikoulutuksen, on Stenbergin mukaan hyvät valmiudet antaa terapiaa.



Jos terapeutilla ei ole oikeaa, syvällistä tietoa psyykkisistä häiriöistä, on tehottomuuden, haittavaikutusten ja jopa tietoisten väärinkäytösten riski huomattavasti suurempi.



Terapian onnistumiseen vaikuttavat Stenbergin mukaan kolme elementtiä. Niistä ensimmäinen on terapeutin ja potilaan välinen suhde. Esimerkiksi epäluottamus tai yhteisen ymmärryksen katkokset häiritsevät tavoitteellista työskentelyä ja vaikuttavat siten terapian lopputulokseen.



Toinen olennainen elementti on terapeutin osaaminen: osaako hän hyödyntää juuri tämän potilaan tarpeisiin sopivimpia toimintatapoja.



– Kolmas elementti on sattuma: jos terapian aikana sattuu hyviä asioita, potilaan oireet voivat väistyä tai kohentua, tai toisaalta, jos elämä tuo eteen kovia vastoinkäymisiä, on mahdollista, että mikään terapia ei juuri sillä hetkellä auttaisi.