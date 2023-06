Mieli ry: Nuorilla kriisipuhelimeen soittavilla miehillä aiempaa pahempi olo

Mieli ry:n kriisipuhelimeen soittavien nuorten miesten itsemurhasuunnitelmien määrä on yli tuplaantunut verrattuna kevääseen 2020, kertoo järjestö tiedotteessaan. Myös itsetuhoiset ajatukset, masentuneisuus, ahdistuneisuus ja erilaiset pelot ovat lisääntyneet nuorilla miehillä.



Mieli ry:n mukaan monille nuorille miehille on kasaantunut ongelmia kuten opiskeluhaasteita, työttömyyttä sekä talousongelmia.



– On huolestuttavaa, että kriisipuhelimeen soittavilta nuorilta miehiltä puuttuu usein usko tulevaisuuteen ja siihen, että haasteisiin saisi muutosta. Monilla on tunne, että kaikki on mennyttä, mitään ei ole tehtävissä, sanoo puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter tiedotteessa.



Mieli ry:n mukaan konkreettinen itsemurhasuunnitelma on tämän vuoden tammi–toukokuussa ollut 37 kriisipuhelimeen soittaneella nuorella miehellä. Kolme vuotta aiemmin suunnitelma oli 17 soittaneella.