Sanna-Kaisa kirjoitti kirjan siitä, millaista terapiassa oikeasti on – tätä kaikki eivät tiedä: "Oleellinen asia siinä, että terapia toimii"

Toimittaja Sanna-Kaisa Hongistolle aihe on omakohtainen, sillä hän on käynyt itsekin kaksi pitkää psykoterapiaa.

– Jotenkin se aihe oli muhinut omassa mielessä ja ymmärsin, että tässä on paljon sellaista, mitä kaikki eivät tiedä, mutta mikä voisi tällä hetkellä kiinnostaa, Hongisto kertoo.

Mihin tarkoitukseen kirja vastaa?

Hongisto kokee, että kirjalla on oikeastaan kolme eri kohderyhmää: terapiaan hakeutuvat, ilmiöstä kiinnostuneet uteliaat sekä henkilöt, jotka ovat käyneet terapiassa ja joille on jäänyt mietityttämään, toimiko oma terapia sillä tavalla kuin piti.

Ehkä eniten kirja vastaa Hongiston mukaan sellaisten ihmisten tarpeisiin, jotka ovat hakeutumassa terapiaan. Siinä kohtaa, kun terapiaan hakeutuva pohtii terapeuttien ja eri terapiasuuntausten välillä, auttaa kun ymmärtää, mistä terapiassa on kyse.

– Tavallaan tarkoituksena oli antaa kansalaistaitoja terapiassa käymiseen, koska terapiassa käyminen on jo niin yleistä, että todella moni tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa terapia-apua. On hyödyllistä tietää, miten terapiasta saa irti sen, mitä sieltä menee hakemaan, Hongisto kertoo.

Erilaiset terapiasuuntaukset

– Varsinkin asiantuntija toi esiin, että ihmisillä on ryhmäterapiaa kohtaan ennakkoluuloja, että se ei auta yhtä hyvin kuin yksilöterapia, koska "minä saan siinä vain kahdeksasosan terapeutin huomiosta".

Hongiston yllätti myös se, kuinka paljon ennakkoluuloja psykoterapeuteilla on toistensa suuntauksia ja menetelmiä kohtaan.

Terapiasta puhutaan avoimesti, mutta ei työelämässä

– Terapiasta puhutaan nykyään julkisuudessa vähän siihen tyyliin, että se on hyvinvoinnin hoitoa. Mutta kirjaan tekemieni haastattelujen perusteella se mielikuva ei pidä paikkaansa, vaan ihmiset hakevat terapiasta apua aika vaikeisiin oireisiin ja monilla on taustalla tosi raskaita elämänkokemuksia, Hongisto kertoo.

Terapiassa käynnistä on tullut jo melko valtavirtaa, eikä se ole enää samanlainen tabu kuin se on ehkä aikaisemmin ollut.

Tämä on Hongiston mukaan jopa hieman ristiriitaista, sillä esimerkiksi työnohjaajakoulutuksen voisi hyvillä mielin laittaa CV:hen, mutta samankaltaisia valmiuksia antavaa terapiaa ei kuitenkaan.

Hongiston mukaan on kuitenkin hyvin luonnollista säädellä sitä, mitä kertoo ja kenelle.

– Mielestäni terapiasta on ok puhua, mutta siellä voi käydä myös kaikessa hiljaisuudessa.

"Terapiashoppailu" – terapeutin valinta on tärkeä prosessi

– Toisaalta jos terapeutti tuntuu kokonaisvaltaisesti todella hyvältä – tuntuu, että tässä se on, niin totta kai sen ensimmäisen voi ottaa. Mutta jos on yhtään sellainen olo, että voisin vielä testata jotakuta toista, niin kyllä sitten kannattaa testata.

– Se, että oli käynyt kolme pitkää terapiaa, ei ollut mitenkään tavatonta. Terapiasta on ehkä sellainen luulo, että se parantaa jotenkin loppuelämäksi. Tai että kun sen käy, niin automaattisesti joku todella ratkaiseva asia olisi muuttunut niin paljon, ettei enää koskaan tarvitsisi terapiaa.

Terapiassa saa kiukutella

Mitä terapiassa tapahtuu -kirjasta löytyy muun muassa vinkkejä siihen, miten terapiasta saa irti parhaan hyödyn. Yksi tärkeimmistä vinkeistä on Hongiston mielestä se, että elämästä kannattaa varata riittävästi aikaa terapialle.

– Tämä on sellainen, mitä kaikki eivät tiedä, mutta se on ihan oleellinen asia siinä, että terapia toimii. Tosi monet ovat kilttejä ja ajattelevat, että ei se mitään auta, jos nyt valitan tästä. Terapiasuhteen lähentymisen kannalta on oleellista, että voit puhua terapeutille myös negatiivisista tunteista, Hongisto toteaa.