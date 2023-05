Mielenterveysongelmat tuovat valtiontalouteen valtavan loven – miten asiantuntijat ja hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet tarttuisivat mielenterveyskriisiin?

– Jos ihmisellä on mielenterveyshaasteita, hänen olisi päästävä omassa terveyskeskuksessaan hoitoon kuukauden sisällä. Se on ollut meidän vaatimuksemme, Wahlbeck sanoo.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvista puolueista kokoomus on vaaliohjelmassaan sanonut toteuttavansa terapiatakuun. RKP oli sisällyttänyt terapiatakuun nuorisopakettiinsa. Kristillisdemokraattien vaaliohjelmassa katsotaan, että terapiatakuun pitäisi koskea kaikkia ikäryhmiä.

Salon mukaan terapiatakuun ideana on, että apua ja tukea saisi varhaisessa vaiheessa, mikä estäisi ongelmien pahenemista.

Mieli ry on myös arvioinut, että pelkästään terapiatakuu vaatisi noin 500 henkilötyövuotta lisää. Toisaalta arvion mukaan ainakin saman verran psykoterapeutteja vapautuisi Kelan kuntoutuspsykoterapian tarpeen pienentyessä.

Mielenterveysongelmat maksavat jopa 11 miljardia euroa vuodessa

Perusterveydenhuollossa keskeisin hoito on pitkään ollut lääkeresepti, eikä hoidossa välttämättä ole jatkuvuutta.

“Meillä on mielenterveyskriisi Suomessa käynnissä” – tämä on Mieli ry:n näkemys ratkaisuista

Asiantuntijat haluaisivat nuorille erillisen mielenterveyden ohjelman

– Siihen otettaisiin lasten ja nuorten elämän eri osa-alueilta eri toimenpiteitä. Koulussa pitäisi olla opiskelurauha kaikille, kaikilla pitäisi olla mahdollisuus merkityksellisiin vapaa-ajan harrastuksiin, vanhemmilla pitäisi olla vanhemmuuden tukea. On monia toimenpiteitä, joilla ehkäistään tulevien sukupolvien mielenterveysongelmia, Wahlbeck sanoo.

Monet puolueet ainakin haluavat panostaa ennaltaehkäisyyn

KD katsoo, että tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten on saatava nopeasti apua.

– Huonosti voivien lasten ja nuorten joukko voi yhä huonommin, ja koronapandemia on pahentanut tilannetta entisestään.

– Nuori, jolla on mielenterveysongelma, ei sanktioilla tai yhteiskuntatakuilla tule pääsemään osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Mielenterveysongelmia on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti, ongelmat koskettavat kaikkia ikäryhmiä, puolue linjaa.

Asiantuntijat haluavat mielenterveysarvioinnin kaikkeen päätöksentekoon

Puolueet painottavat matalan kynnyksen palveluita

Kristillisdemokraattien mielestä pääsyä erilaisiin lyhytterapioihin, koulukuraattorin ja -psykologin vastaanotoille ja muihin psykoterapiaa kevyempiin mielenterveyspalveluihin on helpotettava.

– On tärkeää saada hoitoa nopeasti, matalalla kynnyksellä ja omalla äidinkielellä, RKP toteaa.

Mitä 6 miljardin sopeutus tarkoittaa mielenterveydelle?

Mielenterveyspoolin Salo nostaa esiin huolensa siitä, miten leikkaukset vaikuttavat mielenterveyteen. Kokoomus on pitänyt kiinni siitä, että julkista taloutta on sopeutettava 6 miljardilla eurolla vaalikaudella.

– Meillä on psykologipula, meillä on psykiatripula, meillä on hoitajapula. Mielenterveyspuolelle tarvitaan satoja käsipareja lisää, Wahlbeck sanoo.