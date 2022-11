Yksi kysymys sai Sarin romahtamaan – lääkärin oljenkorsi auttoi: "Kauhean tehokasta se oli"

Koronapandemia on kuormittanut suomalaisten mielenterveyttä, mutta samalla edesauttanut uusien keinojen löytämistä ongelmaan puuttumiseksi.

Yksi monista etänä toteutettavia lyhytterapioita tarjoavista tahoista on Pihlajalinna. Siellä terapiamuodossa nähdään lukuisia etuja. Etäterapiassa asiakkaan on mahdollista saada apua silloin, kun huolet nousevat pintaan.

– Kun ajoissa ottaa yhteyttä ja hakeutuu hoidon pariin, vaikuttavuus on parempi, Pihlajalinnan Mielen hyvinvoinnin palvelupäällikkö Heidi Tanttu sanoo.

Lyhyt etäterapia sopii etenkin lieviin mielenterveysongelmiin

– Suurimmalle osalle riittää kohtalaisen lyhytkin terapia, jos he riittävän ajoissa apua saavat.

Esimerkiksi vaikeat traumaattiset kokemukset, vaikea-asteinen masennus ja persoonallisuushäiriöt vaativat usein pidempikestoista, pääasiallisesti kasvokkain tapahtuvaa työskentelyä. Lähikontakti antaa syvemmän mahdollisuuden läsnäoloon ja turvallisuuden tunteeseen, jolloin potilaan on helpompi luottaa terapeuttiin.

Paljon on kuitenkin kyse yksilöllisistä tekijöistä. Toiset vierastavat henkilökohtaisista asioista puhumista älylaitteen välityksellä, toiset jännittävät kasvokkaisia kohtaamisia.

Alla olevalla videolla kerrotaan, millainen mielenterveyden häiriö epävakaa persoonallisuus on. Juttu jatkuu videon ja linkin alla.

Mikä on epävakaa persoonallisuushäiriö?

Lääkärin kysymys laukaisi tunnereaktion

Terapiajakson pitää riittää ongelmien käsittelyyn

Etäterapiassa kiteytetään ensimmäiseksi asiakkaan ydinongelma, Tanttu kertoo. Sitten pohditaan, miten tämä on yrittänyt ongelmaansa ratkaista ja mitkä keinot ovat tepsineet. Näin päästään jyvälle siitä, miten lähteä purkamaan vyyhtiä.

Lyhytterapiassa on 10–20 vastanottokertaa. Kun aikaa on rajallisesti, keskitytään ongelmien ratkaisuun tiiviisti.

Tarkoituksena on löytää asiakkaan kanssa käytännön keinoja, jotka ottaa osaksi arkea. Tässä ihmisen omalla toiminnalla on suuri merkitys: kotiläksyt on syytä tehdä, jotta elämässä tapahtuu toivottua muutosta.