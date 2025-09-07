Susijengin suuryllättäjä totaalisen liikuttuneena – suorat sanat EM-kisojen jatkosta

Suomi eteni sensaatiomaisesti EM-koripallon puolivälieriin kaatamalla lauantaina suuren ja mahtavan Serbian. Yksi Susijengin sankareista oli elämänsä maaottelun pelannut Miro Little. Tasonnoston tehnyt Little oli todella liikuttunut upean ottelun jälkeen.

Kyyneleitä kulisseissa vuodattanut 21-vuotias Little myönsi, että Tampereella pelatun alkulohkon loppusuora jätti joukkueelle hampaankoloon. Suomi hävisi lohkon kaksi viimeistä otteluaan Liettualle ja Saksalle.

– Tampereen jälkeen kaikilla oli paljon sanottavaa. Se fakta, että me pysytään joukkueena tuolla kopissa. Ihan sama mitä joku sanoo kopin ulkopuolella. Sillä ei ole mitään väliä, tunteikas Little sanoi.

– Sanoin Tampereen vikan pelin jälkeen, että tulette näkemään lauantaina ihan eri joukkueen. Me pystytään näyttämään, että pystymme pelaamaan ihan ketä vain vastaan tässä maailmassa, Little puhkui myöhään lauantaina.

Little esiintyi alkulohkossa vaisusti. Muun muassa MTV Urheilun Kasperi Kunnas myönsi pohtineensa, olisiko Susijengiin pitänyt valita Littlen sijaan Henri Kantonen.

Little laittoi Serbia-ottelussa jauhot kriitikoiden suuhun. Hän pelasi uransa parhaan maaottelun. 13 pistettä sivuaa miehen maaotteluennätystä. Kahdeksan levypalloa on ennätys. Myös teholukema 25 on Littlen ennätys. Peliaikaa tuli niin ikään ennätykselliset 28 minuuttia.

– Sä voit sanoa ihan mitä sä sanot. Mulle on ihan sama mitä joku sanoo kopin ulkopuolella. Se on median tehtävä kyseenalaistaa ja kysyä vaikeita kysymyksiä, Little kuittaisi toimittajan epäilyt.

Avainhetken henkilökohtainen tasonnosto maistuu makealta. Littlen voidaan sanoa yllättäneen epäilijänsä.

– Helvetin hyvältä (tuntuu). Mä voin vitun hyvin tällä hetkellä. Mä olen iloinen. Todistin itselleni, että pystyn pelaamaan tällä tasolla. Näytin sen kaikille, että mihin mä pystyn, Little puhkui.

Suomi on nyt voiton päässä EM-kisojen mitalipeleistä. Seuraavaksi vastaan asettuu puolivälierässä Georgia tai Ranska. Little vakuuttaa, että susikopin sisällä tunnetila on nyt se, että läpi mennään vaikka seinästä.

– Ei jengi uskonut meihin ennen tätä peliä. Me tullaan underdogina joka peliin tästä eteenpäin. Jatkamme samaa rataa. Luotan siihen, että jokainen tässä joukkueessa pystyy kantamaan sen seuraavaan peliin, Little päätti.