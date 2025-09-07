Susijengin shokkiyllätys: Paljonpuhuva kulissinäky maailman parhaasta pelaajasta

07.09.2025
Jere Hultin

Susijengi teki lauantaina kenties kaikkien aikojen suomalaisen palloiluihmeen. Se otti ymmärrettävästi koville Serbian leirissä, megatähti Nikola Jokicia myöten.

Suomi voitti lauantai-iltana Serbian EM-koripallon neljännesvälierässä 92–86 ja eteni kahdeksan parhaan joukkoon vastoin kaikkia odotuksia. Tappio on Serbialle epäilemättä kirvelevä. 

Turnauksen ykkössuosikki lähtee kotimatkalle. Joukkueen suurin tähti, yleisesti maailman tämän hetken parhaana pidetty koripalloilija Nikola Jokic, oli maansa myynyt ottelun jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa kiertää shokkitappion tunnelmaa tihkuva video, jossa Jokic johdattaa joukkuetoverinsa vakavailmeisesti areenan uumeniin Latviassa. 

– Jokic sanoi hiljaisella kävelyllään, väsyneellä kropallaan ja tyhjällä katseellaan enemmän kuin mikään lausunto olisi voinut kertoa, slovenialaismedia Sportklub maalailee kulissihetkestä

Serbia jäi ennakkosuosikkina neljännesvälieriin nyt toista kertaa putkeen EM-tasolla. Vuonna 2017 maa pelasi finaalissa. Vuosi sitten Serbia otti olympiapronssia ja pisti Yhdysvaltain superjoukkueen todella koville välierässä.

