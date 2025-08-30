"Tekee sitä ihan liukuhihnalta" – Lauri Markkasen häkellyttävä temppu keräsi suitsutusta

Lauri Markkanen oli hirmuisessa vireessä, kun Suomi kaatoi Ison-Britannian koripallon EM-kisojen toisessa alkulohkon ottelussaan Tampereella. Joukkuekaverit ihastelivat Markkasen näytöstä.

Markkanen heitti huimat 43 pistettä, vaikka ei pelannut enää viimeisellä neljänneksellä juuri lainkaan lepuutussyistä. Kaikkiaan Susijengin ykköstähden peliaika oli ottelussa 23 minuuttia. Susijengi kääri ottelusta vakuuttavan 109–79-voiton.

Markkanen sivusi pistemäärällään omaa EM-kisojen yhden ottelun piste-ennätystään, jolla sijoittuu kisojen historiassa kymmenen kärkeen. Mutta parempaakin olisi voinut ollut luvassa. Markkanen istui käytännössä koko neljännen jakson penkillä ottelun jo ratkettua.

Hän heitti kolme viikkoa sitten Belgiaa vastaan pelatussa harjoitusottelussa Suomen miesten maajoukkueen piste-ennätyksen 48 pistettä.

Ennätys olisi ollut vakavasti uhattuna, jos Markkanen olisi pelannut loppuun saakka.

– Oli pettynyt taas ettei tehnyt yli..., Sasu Salin hymyili.

– Kyllä Lauri halusi olla siellä kentällä loppuun asti ja tehdä ne pisteet. Sitten on onneksi noita viisaampia, jotka vähän rajoittaa, Salin viittasi joukkueen valmennukseen.

Päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi, että olisi halunnut ottaa Markkasen penkille jo aiemmin, mutta Markkanen halusi kovasti jatkaa pelaamista.

Salin itse upotti ottelussa komeat seitsemän pisteen heittoa ja sivusi lukemalla omaa maaotteluennätystään. Joukkueen kapteenilta olivat jo ylisanat loppua Markkasta kommentoidessaan.

– En tiedä, miten sitä ylistää enää. Kyllä se on nähty monessa pelissä. Se tekee sitä ihan liukuhihmnalta. On kiva katsoa, ja huomenna uudestaan, Salin hymyili.

Olivier Nkamhoua vastasi ottelun kenties säväyttävimmästä suorituksesta, kun hän paiskasi alley-oopin Mikael Jantusen syötöstä kolmannella jaksolla. 13 pistettä heittänyt Nkamhoua nautti Markksen show'sta.

– Aika fyysnen kaveri. Hauska katsoa sivusta ja vielä hauskempi katsoa kentältä, miten hän suorittaa.

Andre Gustavson ihasteli, miten Markkanen löytää otteluissa ratkaisupaikat.

– Hän ei pakota mitään, hän ei tee mitään ylimääräistä. Hän vain löytää vapaat paikat. Joukkue tietää, mistä hänet löytää. Hän tekee kaiken helpoksi meille. Tämä on joukkuepeliä, ja me autamme aina, jos hän tarvitsee.

Päävalmentaja Tuovi liittyi ihastelijoiden kerhoon.

– Hän on pelannut läpi juniorimaajoukkueet tässä systeemissä, joten lähes kaikki tulee suoraan selkärangasta ja siksi se näyttää niin helpolta, Tuovi pohti.

– Sensaatiomainen esitys. Olen todella iloinen suomalaisten fanien puolesta, kun he olivat täällä ja näkivät tämän elävänä.

Markkasen edesottamuksia on seuraavan kerran tarjolla lauantaina, kun Suomi kohtaa Montenegron. Tampereen Nokia Arena on loppuunmyyty.