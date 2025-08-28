Susijengin tähti heitti haasteen yleisölle – kylmäpäinen temppu ratkaisuhetkillä: "Mää olen iso kaveri"

Edon Maxhuni nousi suureen rooliin Suomen EM-avauksen loppuhetkillä, kun Susijengi kaatoi Ruotsin nihkeästi pistein 93–90. Maxhouni heitti haasteen Nokia Arenan yleisölle.

Maxhuni pääsi vapaaheittoviivalle Suomen johtaessa pisteellä yhdeksän sekuntia ennen loppua. Kaksi onnistunutta suoritusta nostivat Suomen kolmen pisteen karkumatkalle, joka piti loppuun saakka.

– Mitä iskä on opettanut, että vapareissa pitää keskittyä. Kaikki ne perusjutut. Siitä se lähti, kaksi vaparia säkkiin, Maxhuni kertasi omaa valmistautumistaan painetilanteessa, Maxhouni sanoi.

– Mä tiedän, mitä mä tuon tähän joukkueeseen. Mä olen iso kaveri, mulla on itseluottamusta näihin tilanteisiin ja mä rakastan näitä tilanteita.

Vaikka Susijengi onnistui lopulta nitistämään ennalta heikomman Ruotsin, jäi pelistä vielä paljon parannettavaa turnauksen jatkoa ajatellen.

– Puolustuksessa pitää olla parempi. Ollaan hyökkäyksessä hyviä, tänäänkin skorattiin yli 90 pinnaa, Maxhuni sanoi.

– Vähän kommunikaatiovirheitä. Ei tiedetty mennäänkö vai ei. Koko ajan mietittiin, mitä seuraavaksi tehdään.

Maxhuni heitti ottelussa 15 pistettä, ja mikä mainiointa, hänen heittoprosenttinsa oli täysi sata. Jokainen heitti painui koriin.

Tampereen Nokia Arenaan oli ahtautunut lähes 12 000 katsojaa. Tiukan ottelun kuluessa jopa hieman hermostunut kotiyleisö syttyi raivokkaaseen kannustukseen viimeisen neljänneksen puolivälissä, kun Susijengi punnersi vastustajansa edelle Miikka Muurisen ilmiömäisillä suorituksilla.

– Oli upea fiilis. Uskon, että suomalaiset pystyvät olemaan vielä äänekkäämpiä. Nyt ne näki vähän ja seuraavaan peliin ne on äänekkäämpiä, Maxhuni heitti haastetta yleisölle.

Samaan tarttui myös ottelussa 28 pistettä heittänyt Lauri Markkanen. Markkanen pelasi ottelussa reilut 32 minuuttia.

– Aina pystyy parantamaan. Niin kuin me pystytään parantamaan kentällä, fanit pystyvät aina parantamaan myös. Kyllähän kuudes pelaaja on meille tosi tärkeä voimavara. Tänäänkin oli tosi kova hyöty. Olisi ollut vaikeampi voittaa ilman heidän tukea.

Suomi kohtaa seuraavaksi Ison-Britannian perjantaina.