Piste-ennätyksen Lauri Markkaselle menettänyt maajoukkuelegenda uskoo Susijengin ihmetemppuun: ”Mielettömät mahdollisuudet”

Ennätys rikki

– En muista ollenkaan, että menikö siinä omassa pelissä kaikki kolmoset sisään. Mutta kun katsoin Laurin peliä, niin mietin, että kyllä siinä on saanut heittää. Jumalattomasti on saanut tehdä töitä sen eteen. Tietysti minulla on se ongelma, että olen vähän pienempi kuin Markkanen.

"Leikkiä pallon kanssa"

Markkanen on todistanut EM-kisoissa olevansa aivan Euroopan kärkitasoa. Suomalainen komeilee pistetilaston kolmantena ja viimeistään Kroatia-ottelu näytti, että Markkanen pystyy johdattamaan Susijengin voittoon vaikka vastassa on kovan tason tähtiä.

Markkasen liikkuminen on isoksi pelaajaksi poikkeuksellisen nopeaa ja monipuolista. Suomen tähtipelaaja on poikkeuksellinen atleetti, ja pystyy ratkomaan niin kaukoheitoilla kuin korin alta. Klinga näkee, että pohja huippu-uralle rakennettiin jo lapsena.

– Lähtee sieltä ihan kodista asti, miten hänet on laitettu pelaamaan. Ettei laiteta vain selkä koriin päin, ja että hän on saanut leikkiä sen pallon kanssa vähän takamiesta sun muuta.

– Puhutaan aina lahjakkuuksista. Yksi lahja on se intohimo, ja että on valmis tekemään unelmien eteen töitä. Harjoittelu on ollut se, millä hän kaiken tuon on tehnyt.