Serbian NBA-supertähti myöntää nyt mutkitta: Suomi oli parempi

Serbian NBA-supertähti Nikola Jokic myönsi Suomen paremmuuden EM-kisojen neljännesvälierän yllätystuloksen jälkeen.

Susijengi shokeerasi koripallomaailmaa lauantaina ja kampesi kahdeksan parhaan joukkoon EM-näyttämöllä. Jatkopaikka varmistui huimalla voitolla, sillä vastassa oli turnauksen suurin ennakkosuosikki Serbia.

Serbian ja koko koripallomaailman kärkitähti Nikola Jokic jättää selittelyt vähemmälle uutistoimisto AP:n haastattelussa.

– He pelasivat loistavan ottelun. Emme olleet valmiina alussa. En vain ollut valmiina alusta alkaen, Jokic sanoo.

Ottelun alku piirsi kuvaa koko taiston suunnasta. Suomi karkasi nopeasti 10 pisteen johtoon. Vaikka Serbia kävi ottelun aikana kuskin paikalla, ei se pystynyt irtautumaan Susijengistä kunnolla.

– Tiesimme, mitä he tekevät. Valmistauduimme hyvin, katsoimme videot. He onnistuivat silti olemaan meitä parempia ja fyysisempiä, Denver Nuggetsia NBA:ssa edustava Jokic kommentoi.

Jokic oli pelin tehokkain 33 pisteellään. Suomen vastinpari Lauri Markkanen nakutti 29 pistettä.

Serbia lähtee kotiin, Suomi pelaa puolivälierässä Georgiaa tai Ranskaa vastaan.